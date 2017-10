Chřipky zatím lidi netrápí, viróz ale přibývá

Kladensko - Takzvané babí léto je už dávno za námi. Rtuť na teploměrech se nyní jen zřídkakdy vyšplhá nad deset stupňů Celsia, na dveře už dokonce pomalu ale jistě klepe první sníh. Právě takovéto období změn klimatu bývá často příčinou chřipkových epidemií. Ty zatím ještě náš region nepostihly, ovšem podzimních viróz je dost.

Ilustrační foto.Foto: ČTK

V minulém týdnu byl ve Středočeském kraji zaznamenán mírný vzestup celkové nemocnosti akutních respiračních infekcí, a to o 1,4 procenta. Celková nemocnost činila 928 onemocnění na 100 tisíc obyvatel, přičemž ze středních Čech byla nejvyšší nemocnost hlášena na Příbramsku, nejnižší pak v okrese Kolín. V případě Kladenska počet onemocnění v porovnání s předminulým týdnem klesl o necelých deset procent.

V porovnání s předchozím kalendářním týdnem byl zaznamenán pokles onemocnění s klinickým obrazem chřipky o dvanáct procent. Podle Krajské hygienické stanice Středočeského kraje je celková epidemiologická situace klidná a odpovídá sezóně.

„Chřipková sezóna typicky začíná s příchodem sychravého počasí většinou během října. Proto by se lidé měli připravit již nyní a nepodceňovat možný dopad tohoto onemocnění na jejich zdraví. Právě teď je vhodná doba pro očkování proti chřipce, které je nejspolehlivější ochranou. Očkování doporučuji zejména chronicky nemocným pacientům, těhotným ženám a také zdravotníkům a sociálním pracovníkům,“ radila v září ředitelka KHS Středočeského kraje Jarmila Rážová.

A jak celou situaci vnímají lékaři? Kladenský deník oslovil kladenskou dětskou lékařku Lenku Reiterovou. Potvrdila, že dětí s podzimními virózami přichází do její ordinace zhruba tak stejně jako v jiných letech v tomto období. Chřipky zatím nejsou. „Nemocnost odpovídá podzimu, nepociťujeme žádný výrazný nárůst. Chřipku u dětí jsem zatím nezaznamenala, ale viróz je dost. Zhruba každé druhé dítě má rýmu a občas se objeví záněty průdušek. To je ale vcelku běžné,“ říká pediatra, která nyní už očkování proti chřipce u dětí nedoporučuje.

Jak by se ale děti měly bránit? „Co se týká očkování proti chřipce, osobně už ho v tomto období u dětí nedoporučuji. Nebylo by to vhodné, efekt už by nebyl takový, jelikož by navíc očkování mohlo přijít v inkubační době chřipky. Vhodné je očkovat zhruba do září. Více než očkování preferuji ale u dětí prevenci v podobě pobytu na čerstvém vzduchu, a to nejméně hodinu denně. Děti by měly jíst hodně ovoce a zeleniny,” dodala Lenka Reiterová. Inkubační doba je u chřipky čtyřiadvacet až dvaasedmdesát hodin. Pokud nastane chřipková epidemie, je obecně vhodné nepobývat ve velkých kolektivech. Zkrátka se kontaktu s nemocnými vyhýbat.