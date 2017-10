Chřipky zatím lidi netrápí, viróz ale přibývá

Kladensko - Rtuť na teploměrech se nyní jen zřídkakdy vyšplhá nad deset stupňů Celsia, meteorologové slibují první sníh, a to i ve středních polohách. Právě takovéto období změn klimatu bývá často příčinou chřipkových epidemií. Ty zatím ještě Kladensko a Slánsko nepostihly, ovšem podzimních viróz je už celkem dost.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

V minulém týdnu byl ve Středočeském kraji zaznamenán mírný vzestup celkové nemocnosti akutních respiračních infekcí, a to o 1,4 procenta. Celková nemocnost činila 928 onemocnění na 100 tisíc obyvatel, přičemž ze středních Čech byla nejvyšší nemocnost hlášena na Příbramsku, nejnižší pak v okrese Kolín.

V případě Kladenska počet onemocnění v porovnání s předminulým týdnem, kdy byla nemocnost v tomto okrese nejnižší v celých středních Čechách, klesl o necelých deset procent.

V porovnání s předchozím kalendářním týdnem byl zaznamenán také pokles onemocnění s klinickým obrazem chřipky o dvanáct procent. Podle Krajské hygienické stanice Středočeského kraje je celková epidemiologická situace klidná a odpovídá sezoně.

„Chřipku jsem zatím letos neměl. Tak nějak na ní nemám čas,“ směje se Kladeňák Lukáš Chovanec.

„Bratr ten je ovšem marod skoro pořád. Ale asi i díky tomu máme všichni v rodině silnou imunitu,“ dodal Lukáš Chovanec. Podle něj je proti chřipce a virózám důležité preventivně, například užívat dostatečné množství vitaminů, především pak C.

Jedním ze způsobů, jak se proti chřipce bránit, je také očkování. To snižuje riziko nákazy až o devadesát procent. Pro to, aby bylo účinné, je ovšem nutné se nechat oočkovat už před začátkem chřipkové sezony a očkování obnovovat každý rok.

„Chřipková sezona typicky začíná s příchodem sychravého počasí většinou v říjnu. Proto by se lidé měli připravit a nepodceňovat možný dopad tohoto onemocnění na své zdraví. Právě teď je vhodná doba pro očkování proti chřipce, které je nejspolehlivější ochranou. Očkování doporučuji zejména chronicky nemocným pacientům, těhotným ženám a také zdravotníkům a sociálním pracovníkům,“ radila už v září ředitelka Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Jarmila Rážová.

Podle Kladenským deníkem oslovené dětské lékařky Lenky Reiterové už je ale nyní, na přelomu října a listopadu, na očkování pozdě. Jak by se tedy nyní měli lidé bránit? „Co se týká očkování proti chřipce, osobně už ho teď u dětí nedoporučuji. Nebylo by to vhodné, efekt už by nebyl takový, jelikož by navíc očkování mohlo přijít v inkubační době chřipky. Vhodné je očkovat zhruba do září. Více než očkování preferuji ale u dětí prevenci v podobě pobytu na čerstvém vzduchu, a to nejméně hodinu denně. Děti by měly jíst hodně ovoce a zeleniny,” řekla pediatra Lenka Reiterová.

Dětská lékařka také potvrdila, že dětí s podzimními virózami přichází do její ordinace zhruba stejně jako v jiných letech v tomto období. Chřipky zatím nejsou.

„Nemocnost odpovídá podzimu, nepociťujeme žádný výrazný nárůst. Chřipku u dětí jsem zatím nezaznamenala, ale viróz je dost. Zhruba každé druhé dítě má rýmu a občas se objeví záněty průdušek. To je ale vcelku běžné,“ říká Lenka Reiterová.

Proti chřipce či nachlazení se prý lze také bránit volbou správného jídelníčku. Dobré je v tomto případě konzumovat například oves, med či pálivé suroviny, jako je například křen, cibule či česnek.

Inkubační doba je u chřipky čtyřiadvacet až dvaasedmdesát hodin. Zdrojem onemocnění bývá zpravidla nemocný člověk a k přenosu dochází pomocí kapének ze sliznic dýchacího ústrojí, tedy nejčastěji při kýchání, kašlání nebo smrkání. Pokud nastane chřipková epidemie, je obecně vhodné nepobývat ve velkých kolektivech. Zkrátka se kontaktu s nemocnými vyhýbat.