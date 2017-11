Cikánku budou muset řidiči objíždět skoro do Vánoc

Kladno /FOTOGALERIE/ - Dlouho Kladeňáci volali po kruhovém objezdu v lokalitě Na Cikánce. To ovšem ještě nevěděli, jaké dopravní komplikace výstavba nové kruhové křižovatky přinese.

Nyní většina z nich láteří nad uzavřením této lokality, které se navíc nešťastně částečně sešlo s dopravním omezením Vítězné ulice, kudy vede objízdná trasa. V Kladně se tak v dopravní špičce tvoří dlouhé kolony, na které nejsou občané v největším středočeském městě příliš zvyklí.

Stavební práce byly zahájeny 18. září, přičemž bezpečná kruhová křižovatka, která Středočeský kraj vyjde zhruba na třináct milionů korun, by měla být hotova do Vánoc. Aktuálně pracují dělníci třetí fázi stavby, což s sebou přineslo také úplné uzavření takzvané Cikánky kvůli výstavbě inženýrských sítí. Výjimku mají pouze autobusy, taxikáři a složky Záchranného integrovaného systému. Ani zákaz vjezdu v některých případech ale řidiče osobních automobilů neodradí. Přesvědčil se o tom také fotograf Kladenského deníku Jiří Skála, který byl od jednoho z neukázněných řidičů počastován nemilými slovy: „Dokumentoval jsem, jak v této lokalitě pokračují práce, když v tom na mě jeden z řidičů projíždějících zákazem vjezdu křičel: Co to tu fotíš, ty hajzle?“

O tomto problému ví také policie, která Na Cikánce pravidelně takové řidiče pokutuje. „Hlídky jsou a budou i v následujícím období do této lokality nárazově směřovány, přičemž v devadesáti procentech udělí nějakou pokutu, řekla policejní mluvčí Michaela Nováková.

Lidí, kteří na zákaz vjezdu nedbají, není zrovna málo. „Pro představu jen v jeden z prvních dnů uzavírky tam policisté udělili jedenáct pokut. Střídají se tam nejen dopravní policisté, ale také policisté Obvodního oddělení Kladno venkov,“ nechala se slyšet kladenská policejní mluvčí Michaela Nováková.

Přesto ovšem většina ze šoférů dopravní značku respektuje, a tak si musí najít do Kladna nebo z Kladna jinou cestu, což leckdy zabere i několik desítek minut jízdy navíc. „Cesta do Kladna ze Slaného mi poprvé trvala hodinu a čtvrt. Nejvíce mi vadí to, že nikde ve směru od Pcher nebyla předzvěst, že nemám najíždět do Klad-na od Švermova, dozvěděla jsem se to až v koloně aut. Poté jsme byli odesláni na objížďku přes Libušín a skončili v další koloně. Je to velice nepříjemné,“ komentovala situaci řidička Jaroslava ze Slaného.

AUTOBUS JE RYCHLEJŠÍ

Hodně lidí také kvůli uzavírce přestalo jezdit do Kladna autem, raději totiž využijí autobusovou dopravu.

„Situace v kladenské dopravě je šílená. V první den uzavření Cikánky přišlo hned několik kolegyň později do práce. Jedna z kolegyň dokonce přestala jezdit do práce autem, protože au-tobusem je cesta mnohem rychlejší, než kdyby musela jet do Kladna například přes Libušín. Kdyby prý bylo léto, tak by nejradši jezdila na kole. Další spolupracovnice sice jezdí od Kamenných Že-hrovic, ale ani ona se nevyhne kolonám. Spousta lidí totiž Cikánku objede přes Libušín a tak se auta nashromáždí ve Vítězné ulici, kde byla doprava nedávno také omezena,“ říká zdravotní sestra Lenka z kladenské nemocnice, podle níž se kolony na Vítězné ulici tvoří stále, a to hlavně večer, kdy lidé jezdí z práce domů.

UZAVÍRKA DO PROSINCE

Podle policejní mluvčí Michaely Nováková, bude oblast Na Cikánce uzavřena asi do 20. prosince. „Objízdné trasy vedou přes Libušín a Rozdělov, ulici Velvarskou a Vrapice. Ulice Na Kopci bude uzavřena. V poslední fázi úprav, dva dny o víkendu, bude doprava z ulice zcela vyloučena kvůli pokládce asfaltu,“ dodala Michaela Nováková.

Uzavírka v lokalitě na Cikánce ovšem není jediná, která lidem na Kladensku komplikuje život.

DALŠÍ UZAVÍRKY:

- Studeněves oprava mostu neprůjezdné nejméně do konce roku



- Knovíz oprava mostu v obci, zákaz průjezdu nákladních vozidel



- Velvary částečné ome-zení tonáže na mostě, směr Černuc



- Velké Přítočno omeze-ní provozu při stavbě kru-hového objezdu a oprava silnice



- Malé Přítočno oprava celé silnice už od června



- Buštěhrad uzavírka uli-ce Lidická a Pražská