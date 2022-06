PODÍVEJTE SE: Král Radek pasoval slánské prvňáky na čtenáře

„Následovat bude obnova vodovodu od Vyšehradu k první odbočce vpravo nad zatáčkou. Hotovo by mohlo být do konce září,“ uvedl mluvčí kladenského magistrátu Vít Heral a dodal, že firma provádějící rekonstrukci komunikace bude po úsecích s pracemi pokračovat hned za vodárnami, aby nevznikala zbytečná prodleva,

Harmonogram prací:



Dne 1.6. začala rekonstrukce Vinařické ulice - úsek od ul. 28. října k ulici K Rovinám.



1.6. bylo provedeno odfrézování asfaltové vrstvy a následně budou provedeny výkopové práce (bude je provádět firma pracující na rekonstrukci komunikace) – úsek 28. října x Vyšehrad



15.6. až 15.9. – úsek 28. října x Vyšehrad - nástup Vodáren Kladno - Mělník a.s. - zahájení obnovy vodovodního řadu – 1. etapa Vodáren Kladno - Mělník a.s. (termín dokončení mohou ovlivnit počty obnovovaných přípojek jednotlivých majitelů nemovitostí)



15.9. až 30.9. – úsek Vyšehrad x první odbočka vpravo nad zatáčkou – započetí obnovy vodovodního řadu - 2. etapa Vodáren Kladno - Mělník a.s. (termíny jsou uvedeny v tuto chvíli jako předpokládané s tím, že VKM prokáže maximální součinnost k jejich zkrácení, bude-li to možné)