„Polovina tříd chodí do školy podle rozvrhu, ostatní jsou doma a absolvují distanční výuku podle stejných pokynů, jako to bylo v první vlně na jaře,“ připomněl Vladimír Dufek, ředitel Základní školy v Brjanské ulici v Kladně, kde je na druhém stupni dvanáct tříd.

„V každém patře bude při prezenční výuce pouze jedna třída, další v přízemí, aby se žáci potkávali co nejméně potkávali. Jsou to vybrané kolektivy podle stanoveného systému,“ doplnil Dufek s tím, že prezenční výuka bude pokračovat podle rozvrhu, jen bez zpěvu při hudební výchově s s procházkami místo tělesné výchovy.

Se školáky, které čeká vyučování na dálku, budou učitelé komunikovat prostřednictvím počítačů.

Škola musela najít řešení hodně rychle. „Informace jsme dostali až ve čtvrtek odpoledne, takže nezbylo nic jiného, než se tomu v pátek ráno přizpůsobit. Ti, kteří taková nařízení dávají, si neuvědomují, co všechno to ovlivní, počínaje výdejem stravy přes změny dozorů ve škole a suplování až po přesouvání asistentů pedagogů,“ vysvětlil Dufek.

V případě rozdělovské sportovní školy se přitom změny týkají i tréninků hokejových tříd, jejichž žáci nesmějí nyní ani na zimní stadion.

Školám uleví dva dny volna

Ředitel Dufek je sice podle svých slov dost odolný, poslední týdny mu ale daly zabrat. Stejně jako jeho kolegům. Za rozumnou proto považuje ministerskou úpravu školního roku, která přinese dětem i učitelům před státním svátkem na konci října dva dny volna. „To velice oceňujeme. Že bude volno pro všechny!“ dodává.

Co se týká aktuálně platné střídavé výuky na druhém stupni, nepředpokládá, že by novinka trvala pouze avizovaných čtrnáct dní. „Podle mého odhadu potrvá tento systém do února, pokud nepřijde něco horšího a nebudou se muset zavřít školy úplně,“ poznamenal.

Podle ředitele velvarské základní školy Petra Doška jsou sice organizační změny náročné, systém distanční a prezenční výuky zároveň by však neměl být pro učitele ani žáky problémem. „Počítáme i s individuálními konzultacemi. Máme i hodně asistentů, určitě také pomohou. Techniku máme, pro dva ročníky jsme zapůjčili devět kusů tabletů, pro které už si rodiče přišli a odnesli na základě smlouvy,“ vysvětlil Došek.

Místo hodin tělocviku se velvarské děti po městě ani v okolní přírodě procházet nebudou. „Chceme, aby mohly co nejdříve odejít domů. Hodiny tělocviku jsme omezili i proto, abychom ušetřili učitele. Kombinovaná výuka pro ně znamená dvakrát tolik práce, neboť příprava na dvojí způsob výuky je odlišná,“ připomněl ředitel školy, která se také připravuje na to, že by v novém systému mohla působit déle než dva týdny.

„Počty lidí nemocných koronavirem jsou alarmující. Také my máme lidi v karanténě. Snažíme se situaci respektovat a být co nejopatrnější,“ poznamenal Petr Došek, podle kterého i děti silně vnímají, že se děje něco neobvyklého. „V naší škole jsme od začátku nastavili režim přísněji, než stanovil manuál. Žáci mají své vchody, nechceme, aby se moc míchali,“ uzavřel Došek.

Častým dotazem rodičů školáků je, zda děti zůstávající v daném týdnu doma mohou v té době do školní jídelny na oběd. Například Základní škola ve Velvarech tuto variantu nabízí, ovšem v poměrně krátkém časovém úseku. Dětem dojíždějícím ze vzdálenějších vesnic se patrně dojíždění na obědy ani nevyplatí.