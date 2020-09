Covid komplikuje výuku už i v dalších kladenských školách

Koronavirus zasahuje také do výuky kladenských škol. Mezi těmi, kteří odešli aktuálně do karantény, jsou například studenti 3. ročníku Obchodní akademie v Kladně v ulici Cyrila Boudy. Nákaza se zde projevila celkem u čtyř osob. Do karantény proto odešlo na 80 lidí, z toho 9 kantorů.

