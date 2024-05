Před gymnáziem zazněla jména obětí holokaustu. Četli studenti i kolemjdoucí

Daniela Martinovská

/FOTOGALERIE/ Vrátit zapomenuté, nevinné oběti lidské nenávisti, násilí a bezpráví do našeho povědomí i do společné historie. To je jeden z cílů akce s názvem Veřejné čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-šoa, která se v pondělí 6. května uskutečnila také před kladenským gymnáziem.

Veřejné čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-šoa se v ponděllí 6. května konalo před kladenským gymnáziem. | Foto: se souhlasem Marcely Šmejkalové