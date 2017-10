Cyklohráček i s bardotkou dorazí do Zlonic

Kladensko /FOTOGALERIE/ - Populární víkendový vlak pro velké i malé uzavře svou čtvrtou sezónu ve velkém stylu. V sobotu 28. října odpoledne vyjede z Prahy do Zlonic v čele s historickou motorovou lokomotivou přezdívanou bardotka.

Ta kromě výletního vlaku plného hraček a her poveze navíc i patrový vůz se zásuvkami a Wi-Fi, který se na této trase objeví vůbec poprvé. Cílem výletníků bude Železniční muzeum ve Zlonicích, které zakončí letní sezónu speciálním programem.



„Závěr čtvrté sezóny Cyklohráčku a také poslední letošní víkend Železničního muzea Zlonice oslavíme speciální soupravou, která nadchne rodiče s dětmi i železniční fandy,“ říká ředitel ROPID Petr Tomčík. „V čele Cyklohráčku bude mimořádně legendární lokomotiva bardotka a její cesta po malebné trati Pražského semmeringu a kolem hradu Okoř bude lákadlem pro fotografy i fanoušky železniční historie.“



Něco nového nabídne vlak i pravidelným výletníkům: „V jedné soupravě ukážeme minulost i současnost železniční dopravy v okolí Prahy,“ uvádí Jakub Goliáš z Českých drah a vysvětluje: „Na trase Cyklohráčku budou mít cestující poprvé možnost vyzkoušet modernizovaný patrový vůz, vybavený bezdrátovým připojením k internetu i USB zásuvkami pro dobíjení elektroniky.“



V kolik a za kolik



Vlak do Zlonic vyjíždí z pražského hlavního nádraží ve 13:07. V Praze bude možné přistoupit také na severním nástupišti smíchovského nádraží, na Cibulce nebo na Zličíně. Zpět do Prahy přijede v 18:46. Cestujícím nabídne jedinečné výhledy na metropoli z pražského Žvahova a největší atrakcí pro malé pasažéry bude i nadále samotný Cyklohráček s pojízdným hřištěm ve čtyřech vozech. Chybět nebude vůz plný hraček, vůz plný her ani oblíbený vůz plný balonků. Děti si cestu mohou zkrátit stolními hrami, vláčkodráhou, kreslením na tabuli nebo knížkami a stavebnicemi, vše pod dohledem hrajvedoucích, kteří mají pro každého dárek na památku.



Dárkem pro rodiče je pak slevová karta na vstupné do železničního muzea, s níž dva dospělí a až tři děti zaplatí dohromady pouze sto korun. Vlakem je možné cestovat podle standardního tarifu Českých drah i Pražské integrované dopravy.



Program ve zlonickém muzeu i na nádraží



V 15:07 dorazí vlak do Zlonic, kde budou čekat bezplatné autobusy jedoucí přímo do železničního muzea, které se nachází asi kilometr od nádraží. Tuto sobotu zde bude mimořádně výstava hasičské techniky i automobilů ze šedesátých až osmdesátých let, děti se svezou na úzkorozchodné průmyslové dráze a samozřejmostí je výstava parních lokomotiv včetně dobového vybavení železničních stanic.

Návštěvníci se můžou těšit také na ukázku vyprošťovacích prací, tak jak jsou prováděny při havárii osobního automobilu. V 16 hodin ji předvedou hasiči SDH Zlonice, jejichž tým letos obsadil 7. místo mistrovství ČR jednotek SDH obcí ve vyprošťování osob.



Lákadlem pro příznivce nedávné historie bude prohlídka samotné motorové lokomotivy bardotka čísla 749.121 na nádraží s odborným výkladem. Kdo už muzeum ve Zlonicích navštívil, dostane ve vlaku herní plán a může vyrazit ve Slaném na cestu za pokladem nebo navštívit třeba Zoopark Zájezd nedaleko zastávky Kováry. Zpět do Prahy se souprava vydá ze Zlonic v 16:43.