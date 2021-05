Správa železnic dokončuje opravu trati Kladno - Krupá v úseku Na Zvonečku, navazovat by měla od středy 19. května další hlášená etapa, a to oprava přejezdů na silnici mezi Kladnem a Velkou Dobrou za Sletištěm a přejezdu mezi Kladnem a Kamennými Žehrovicemi na Bílých Vršcích.

„Pro napojení na dálnici D6 prosíme řidiče, aby využívali nájezd z Malého Přítočna, případně pro cestu do Prahy volili trasu na D7 přes Buštěhrad. Pro místní dopravu je stanovená objížďka pro uzavřený úsek u Sletiště přes ulici Sportovců a Doberskou, u přejezdu na Kamenné Žehrovice vede objížďka směr Libušín Důl přes železniční nádraží Kamenné Žehrovice. Přejezdy by měly být opraveny do 28. května,“ upozornila mluvčí kladenské radnice Lenka Růžková.

V úterý 18. května začala i oprava asfaltové cyklostezky a přilehlého prostranství na jižní straně ulice Železničářů v úseku od nového kruhového objezdu v ul. Milady Horákové až po ulici Wolkerovu. Hotovo bude v létě, tedy do dvou měsíců.

Ke změně dochází i v dopravním uspořádání ve Wolkerově ulici, která bude nově částečně jednosměrná s vjezdem z ulice Železničářů a výjezdem do ulice J. Lébra.



A v Kladně se pokračuje i nadále v opravě výtluků, aktuální objednávka obsahuje opravy v ulicích:

- ul. Litevská 2585 - propad komunikace (kaverna) - cca 10 m2

- ul. Jiráskova - výtluky - cca 100 m2

- ul. J. Opletala - výtluky - cca 50 m2

- ul. V. Dundra - výtluky - cca 80 m2

- ul. Vyšehrad 31 - propad komunikace - cca 20 m2

- ul. J. Elznice 1401 - výmoly před dvougaráží - zásyp - cca 30 m2

- ul. Husova 61 - propad komunikace - cca 20 m2

- ul. Dubská - výtluky - cca 450 m2

- ul. odbočka z ulice Kročehlavské směrem ke krematoriu - výtluky - cca 50 m2

- ul. Buštěhradská - uvnitř areálu Třineckých Železáren - od autoservisu Hampeis - výtluky na mostě - cca 50 m2

- ul. Jánská 71 - zborcený kanál (neodtéká) - 1 ks

- ul. Hradčanská 33 - propad v komunikaci - cca 20 m2

- ul. Šaldova 156 - výtluk u šachty - cca 10 m2

- ul. V. Kratochvíla - od žel. přejezdu ke kruhovému objezdu (u odbočky na Vyhaslém) - výtluky - cca 100 m2

- ul. M. Horákové, od vlak. nádraží směrem k ul. Unhošťská (zejména u Tesca u zastávky MHD) - výtluky - cca 450 m2

- ul. Fr. Kloze - před vjezdem na kruhový objezd a na kruhovém objedu - výtluky - cca 50 m2

- ul. Dr. Steinera, na rohu s ul. Karlova - propadlý kanál - 1 ks

- ul. Norská - výtluky - cca 100 m2

- ul. Švédská - výtluky - cca 50 m2

- ul. Vrchlického - úsek od M. Horákové k ul. Vodárenská - výtluky - cca 50 m2

- ul. Polská 2552-2554 - propad u obrubníku - cca 20 m2

- ul. Estonská 2569-2570 - výtluky - cca 50 m2

- ul. Rooseveltova 1365 - výtluk - cca 20 m2

- ul. křižovatka J. Čapka x Železničářů - výtluky - cca 50 m2

- ul. Hajnova - výtluky - cca 150 m2 (nutno vyparkovat levou stranu ulice)

- ul. mezi Petrohradskou a Vítěznou - výjezd u Penny (naproti BČ Shell) - výtluky - cca 20 m2

- ul. Na Stráni - výtluky před výjezdem na ul. ČSA - cca 100 m2

- ul. Vančurova - úsek mezi ul. K Nemocnici a Zd. Petříka - výtluky - cca 200 m2

- ul. Štechova, na křižovatce s ul. Vančurova - výtluk - cca 10 m2

- ul. Kordačova 400-401 - zásyp parkovací plochy (upřesnění na místě) - cca 100 m2

- ul. L. Zápotockého - výtluky v celé ulici - cca 100 m2

- ul. Tolstého 665 - propadlý kanál - 1 ks

- ul. Štefánikova 527 - díra - cca 10 m2

- ul. Zádušní - u vjezdu z ulice Pod Zámkem - chybí kryty odvodňovacího žlabu - žlab zrušit a vybudovat jednu vpusť