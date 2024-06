Pro předplatitele

Daniela Martinovská dnes 08:56

Trasu dlouhou bezmála sedm kilometrů chce Ředitelství silnic a dálnic zprovoznit do tří let. Na budoucím úseku dálnice je dokončeno kácení, probíhá záchranný archeologický výzkum a to včetně zemních prací. Zahájení stavby ja naplánováno na druhou poloviny letošního roku.