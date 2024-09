Pro předplatitele

Daniela Martinovská dnes 08:47

Ředitelství silnic a dálnic vybralo zhotovitele dostavby dálnice D7 mezi Kutrovicemi a Panenským Týncem. Zahájit stavbu chce ještě letos a nový dálniční úsek dlouhý bezmála sedm kilometrů plánujeme uvést do provozu do tří let.