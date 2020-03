"Kromě případu v penzionu se i další nemocní lidé v našem městě, apeluji proto opět na všechny občany města, aby dodržovali všechna nařízení a doporučení, zejména nošení roušek a dezinfekci rukou," dodává starosta Hrabánek.

Dále žádá Slaňáky, aby co nejvíce zůstávali doma a omezili návštěvy nákupních center. "Pomůžete tak minimalizovat šíření nemoci. Myslete na to, že rouška není stoprocentní ochranou, pouze snižuje riziko nákazy," důrazně upozorňuje starosta.

Jak zjišťoval Kladenský deník, všichni ředitelé domovů pro seniory na Kladensku jsou v pohotovosti, ostražití a nic nenechávají náhodě.

„Kdyby se u nás nákaza objevila, potřebujeme i my rezervu pro izolaci nemocných klientů, v rozsahu zhruba pěti lůžek. Takové prostory nemáme, a také proto jsem zakázal jakýkoli příjem nových klientů,“ zdůraznil Zdeněk Syblík, ředitel krajského zařízení - Domov Slaný a Domov U Rybníčka Žižice. Rozhodnutí nikoho zvenku nepřijmout, odvozuje od toho, že každý nový žadatel by sice přišel testovaný, ale nikdo netestuje jeho doprovod. „Tato povinnost se nevztahuje na rodinné příslušníky, kteří by klienta doprovázeli. Nemohu riskovat, že nám někdo do domova nákazu zavleče,“ vysvětlil Syblík.

Pod jeho vedením jsou slánské i sousední žižické zařízení uzavřena zvenku a pohyb omezili i uvnitř objektů. „Klienti se mezi sebou nepotkávají, nechodí se ani společně stravovat. Veškeré jídlo jim nosíme na pokoj. Co se týká úkonů jako je například mytí a stříhání vlasů a pedikúry, vše zajišťují naši zaměstnanci,“ dodal Syblík. V obou jím spravovaných domovech žije 98 klientů a pracuje zde 72 zaměstnanců.

Mezi lidmi se snaží zachovat hlavně pozitivní atmosféru. „Dobrá nálada především. Našim klientům proto zprostředkováváme kontakt s příbuznými prostřednictvím telefonů a videí, která pro ně natáčejí,“ dodal Syblík. Stejně jako ostatní manažeři zařízení pro seniory doufá, že se infekci Covid-19 dokáží ubránit. I zde mají připravený krizový plán a v případě, že by nemoc přece jen propukla, personál by zůstal na pracovišti natrvalo, vybavený skládacími lehátky například od armády.

Veselou mysl se snaží zachovat i v městském Domově pro seniory v ulici Fr. Kloze v Kladně například prostřednictvím telekonferencí. Zde se starají aktuálně 128 klientů a pracuje tu 91 zaměstnanců.

Díky volným pokojům, které jsou připraveny k rekonstrukci, rezervu pro případné nemocné mají, a to i pro ty, kteří se vracejí z nemocnice a je potřeba jejich preventivní izolace. Ani ředitel kladenského domova Miroslav Petrák nehodlá přijímat nové klienty zvenčí. „Každý přechod do sociálního zařízení z domácího prostředí je pro lidi velmi náročný i v době, kdy není kritický stav. Nechceme proto nikoho vystavovat zvýšenému stresu a stávající klienty zbytečnému nebezpečí,“ uzavřel ředitel Petrák.