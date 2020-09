Po necelých dvou letech končí Dan Jiránek v pozici primátora největšího středočeského města. Kladenští zastupitelé jej na pondělním jednání odvolali a následně zvolili nového primátora - lídra Volby pro Kladno Milana Volfa. Dnes už bývalý primátor Dan Jiránek je přesvědčený o tom, že existuje dohoda mezi přeběhlíky a Volbou pro Kladno, která zajistila funkci Jiřímu Chvojkovi a Petře Melčové. Oba byli zvoleni v komunálních volbách v roce 2018 za hnutí ANO 2011, nicméně před více než rokem jim bylo členství ukončeno.

„Indicie, že bych měl být odvolán, jsem žádné neměl. Ale předpokládám, že byla dohoda, že z pana Chvojky se stane statutární náměstek a z paní Melčové náměstkyně (tak se také stalo, pozn.red.). Je to celkem jednoduché. Žádné oficiální důvody odvolání ale sděleny nebyly,“ reagoval na dotazy Deníku Dan Jiránek s tím, že v takto veliké koalici (ODS, Kladeňáci, ANO 2011 a SPD, pozn. red.), kterou se podařilo před dvěma lety dát dohromady, rozepře jsou vždy. „V každé normální koalici jsou pře, normální je ale o věcech jednat,“ poznamenal.

Odvolání u něj rozhodně šok nezpůsobilo. „Už jsem naštěstí příliš starý, aby to se mnou nějakým způsobem zamávalo a podobně (smích). Samozřejmě je to pro lidsky nepříjemné, na radnici se vracejí komunisté, Volba pro Kladno a dva přeběhlíci z ANO. Je to nepříjemné, zvláště když vám do poslední chvíle ti lidé lžou do očí. Zase na druhou stranu to je život,“ komentoval pondělní dění na zastupitelstvu Dan Jiránek.

Dan Jiránek před zvolením primátorem byl zaměstnancem Svazu měst a obcí České republiky, chystá se tam v úterý vydat a poté uvidí, jakým směrem povedou jeho další kroky. Nicméně je tak trochu na vážkách, zda v příštích komunálních volbách by měl usilovat znovu o post lídra.

„Říká se - nikdy, neříkej nikdy! Ale v té době už mi bude skoro šedesát let, a to si myslím, že bude pomalu čas, aby mne vystřídal někdo mladší,“ dodal Dan Jiránek.