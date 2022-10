Medaile tentokrát získalo celkem jednašedesát dárců. Slavnostní oceňování tak bylo pro velký počet zasloužilých dárců rozděleno do dvou dnů. První dárci převzali medaile tento týden a další část dobrovolníků převezme ocenění v obřadní síni 19. října od 16 hodin.

Kromě medailí ve středu dárci obdrželi i květinové a věcné dary od zástupců zdravotních pojišťoven. O hudební doprovod slavnostního ceremoniálu se postarala dvojice Ivana Fučíková a Roman Kraček z kapely Na Plotě.

Zdroj: Jitka Krňanská

Stanislava Klicmanová Maříková, předsedkyně oblastní výkonné rady Českého červeného kříže Kladno, v souvislosti s aktuálně vyznamenanými zdůraznila, že dárcovství krve je záslužná činnost. „V praxi to znamená, že jsou to lidé, kteří darují krev desítky let, když povážíme, že ženy mohou darovat dvakrát ročně a muži zhruba třikrát až čtyřikrát za rok. Velice si jejich odhodlání vážíme a náleží jim proto naše poděkování za celou společnost,“ zdůraznila.

Tisíce odběrů ročně

Hematologicko-transfúzní oddělení kladenské nemocnice provede za rok zhruba 8500 odběrů, dárcovství krve zde probíhá přes 60 let. Odebírána je plná krev, která se dále zpracovává na jednotlivé krevní složky, to jsou červené krvinky, krevní destičky a plazma. Jeden odběr vydá na 450 mililitrů plné krve.

Primářka hematologicko – transfúzního oddělení Lenka Bartošová připomněla, že každý, kdo se chce stát dárcem, musí splňovat přísné normy a podmínky. „Musí mimo jiné splňovat podmínku věku a minimální váhy. Doporučujeme večer před odběrem si vzít jen lehkou večeři a dbát na dostatečný přísun tekutin. Ráno před odběrem se dárce může lehce nasnídat. A 24 hodin před odběrem neužívat žádné léky ani alkohol,“ sdělila.

Kompletní změní podmínek zájemci naleznou na webu nemocnice. „Dárce může i telefonicky nebo e-mailem kontaktovat pracovníky našeho oddělení v případě jakýchkoliv nejasností,“ upozornila primářka.