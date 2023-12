/FOTOGALERIE, VIDEO/ Na sklonku letošního roku bylo v obřadní síni kladenského magistrátu oceněno na pět desítek bezpříspěvkových dárců krve. Od náměstka primátora Františka Bureše, radního Tomáše Kadlece a předsedkyně oblastní výkonné rady Českého Červeného kříže (ČČK) Kladno Anežky Černé převzalo Zlatou medaili Prof. MUDr. Jana Janského za 40 odběrů celkem 53 můžů a žen, stejně tak květiny a věcné dary.

Dárců krve ocenili na sklonku roku v Kladně třiapadesát | Video: Martin Nič

Jak potvrdil ředitel oblastního spolku ČČK Kladno Jan Protivinský, jsou to muži a ženy, kteří darují krev i desítky let. Jako například Kladeňák Karel Oupic: „Pracuji roky ve strojírenském podniku ve Slaném. Ve městě jsem se kdysi i vyučil a krev dávám prakticky od té doby. Co nevidět odcházím do důchodu a kromě dárcovství se chci věnovat vnoučatům," řekl jden z oceněných.

A podobných příběhů byly v obřadní síni desítky. Nechyběli dárci dříve narození i poměrně mladí lidé z Kladna, Slaného a okolních vesnic.

„Věrných dárců máme stovky a každoročně jich oceňujeme několik desítek. Příští rok nás čeká dále i dekorování dobrovolníků za 80 i za 120 odběrů, a to je opravdu úctyhodné číslo," potvrdil ředitel Protivinský a dodal, že jen v registru kladenské transfuzní stanice jsou podobných jedinců registrovány tisíce. Pokud je zapotřebí například chybějící krevní skupina, zdravotníci se mají díky tomu vždy na koho obrátit.

Kromě lidí z vedení spolku nechyběli při oceňování ani místopředsedkyně oblastní výkonné rady ČČK Kladno Hana Hanzlíková a František Sovák z krizového centra ČČK. Dary osobně věnovali i zástuci zdravotních pojišťoven. O hudební předěl se s pásmem písní a flétniček postarali žáci 2. B ze ZŠ Moskevská pod vedením učitelky Jaromíry Vránové.

Letošní poslední ocenění bezpříspěvkových dárců krve na magistrátu se uskutečnilo díky podpoře Komise rady města Kladna pro rodiny s dětmi, sociální záležitosti a zdraví a za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.