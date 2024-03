První dotaz při debatě prezidenta Petra Pavla s Kladeňáky, která se od 19 hodin koná ve Velkém sále Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, směřoval na prezidentovo dětství, které prožil na Kladně. Petr Pavel zavzpomínal nejen na své sportovní vyžití, ale také na to, jak skládal bobříky odvahy.

Prezidentská debata Deníku.cz v Kladně | Foto: Deník/Michal Bílek

„Jsem Kladeňák, o něco starší než vy. Je hodně pravděpodobné, že vás učila naše maminka, pokud jste chodil na 5. ZDŠ Julia Fučíka na Kladně a ve školních letech jste bydlel v Leningradské ulici," ptal se Zdeněk Kučera.

Petr Pavel nejprve uvedl, že první dva roky bydlel na sídlišti v Kročehlavech, a do školy chodil do Starých Kročehlav. „Zda to tehdy byla Leningradská ulice, už si nevzpomínám. Následně jsme se přestěhovali do Sítné, kde jsem navštěvoval Základní školu Amálka, a to až do osmé třídy. Hrál jsem hokej za tehdejší SONP Kladno, chodil jsem tenkrát běhat a cvičit na Sletiště a všude v okolí jsem páchal lumpárny,“ usmál se prezident.

Tehdy se 150 metrů od fakulty stavěl Hotel Kladno. V té době chlapci ve věku Petra Pavla chodili po příčce, kde skládali zkoušku odvahy. Na skládání bobříka odvahy si prezident velmi dobře vzpomíná.

„Sídliště se tehdy nacházelo na okrajové části a hotel byl největší stavbou, což bylo velké lákadlo. Kromě toho, že jsme strávili hodně času v údolí, jsme skládali zkoušku odvahy, kdy jsme lezli po lešení až do pátého patra. Za hotelem byla příčka z prefabrikovaných cihel, na jedné straně byla tři metry vysoká, na druhé osm. My jsme po ní lezli a pak hráli na plácku hokej s tenisákem. Ty byl náš bobřík odvahy,“ uvedl Pavel.