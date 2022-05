Autor pořadu Lubomír Čužák Rys, který si na pódium zval 14 let hvězdy hudebního nebe a další tvůrce zábavy, říká: „Nastal čas odejít. Myslím si, že jsem udělal pro Kladeňáky spoustu pěkných pořadů a nemám se za co stydět. Neskromně říkám, že jsem na sebe pyšný. Ale přece jen dát dohromady zábavný měsíčník, je velmi náročné, aby vše klaplo, tak jsem se rozhodl pro derniéru. Zkrátka, v nejlepším se má skončit. Tímto bych chtěl všem poděkovat za letitou spolupráci a také svým věrným fanouškům a návštěvníkům za jejich přízeň, které si velmi vážím. Bez nich by to nešlo.“

Čužák ale rozhodně z pódií a veřejného života nemizí, jelikož se i nadále účastní zábavných vystoupení jako host v různých městech. „Dělat sám vlastní pořad, je náročné, tím spíše mi nyní zbude více energie na účinkování jinde, kam jsem zván například do Habartova, Měcholup nebo Dobříše a dalších míst, kde mám také své publikum. Kromě toho chci rozdávat dobrou náladu a energii kladenským babičkám a dědečkům, za kterými pravidelně docházím do domova seniorů,“ dodal bavič.

Podle svých slov si ho Kladeňáci užijí ve velkém stylu za dva roky, kdy hodlá uspořádat velký galakoncert ke svým osmdesátinám. „Když zdraví dovolí a podaří se akci udělat, bude to velká podívaná, na kterou lidé hned tak nezapomenou. Tak mi držte palce, aby to vyšlo,“ pronesl na rozloučenou Čužák.