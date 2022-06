Podle mluvčího kladenské radnice Víta Herala se již během čtvrtka podařilo obnovit některá připojení a v pátek 24. června už vše na území města funguje.

„Metropolitní síť ve vlastnictví magistrátu nebyla porušena a činnost úředních pracovišť nijak omezena, zasaženy ale byly sítě několika poskytovatelů internetového připojení a také kladenské školy. Díky rychlé operativní práci městských IT techniků byly školy bez internetu jen několik hodin a bylo jim už ve čtvrtek poskytnuto náhradní připojení," potvrdil Heral.

FOTO: Ukrajinští žáci mají za sebou poslední hodinu, designovali při ní tašky

To, že v Kladně už funguje připojení všem, potvrdil i mluvčí telekomunikační společnosti Cetin: „Nejprve jsme museli počkat, než skončila svoji práci Policie ČR, pak jsme se snažili zajistit internet nastavením "náhradních" tras - tím se situace vyřešila pro téměř všechny uživatele postižené poruchou, to bylo kolem poledne. Díky tomu zůstalo méně než 200 zákazníků bez internetu z původních několika tisíc. I z této skupiny byla většina připojena již ve čtvrtek ve 14 hodin, kdy došlo k opravě metalického kabelu. Kolem 16 hodiny byli připojení poslední zákazníci, další práce ovšem probíhaly až do noci, ale to už bez dopadu na dostupnost internetu,“ potvrdil mluvčí společnosti Cetin Adam Zbiejczuk.

Pavel Picka, stavbyvedoucí společnosti Subterra, která v Americké ulici provádí pro město výstavbu dvou kruhových objezdů a kde se kabely ztratily, potvrdil, že v místě pracovali dělníci ještě i v pátek ve dvě hodiny ráno.