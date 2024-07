Kateřina Nič Husárová dnes 15:42

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Demolice budovy kladenského nádraží pokračuje. Každý den ukousnou bourací bagry další část zdiva. To co je na povrchu, zmizí do konce týdne. Podle vedení Správy železnic by mělo být poté místo kompletně vyklizeno zhruba do měsíce.