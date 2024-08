Daniela Martinovská dnes 17:44

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Demolice železničního viaduktu pokračuje ve Smečenské ulici ve Slaném. Doprava byla v těchto místech svedena do jednoho pruhu. Ovšem to neplatí pro období od čtvrtka 29. srpna do neděle 1. září, kdy bude komunikace zcela uzavřena. Řidiči budou muset využívat objízdné trasy, stejně tak některé autobusy budou mít jiné zastávky.