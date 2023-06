Den odpadů ve Stochově: polovina obsahu popelnic patří mezi tříděný odpad

/FOTO, VIDEO/ Snížení množství odpadu šetří městskou kasu i přírodu. A k tomu přispívá třídění. Na Dni odpadů ve Stochově si proto malé děti, školáci i dospělí připomněli, co do popelnic na komunální odpad patří a co má naopak končit v barevných kontejnerech na tříděný odpad.

Den odpadů ve Stochově | Video: Jitka Krňanská