Pietní vzpomínka uspořádaná ke Dni válečných veteránů se uskutečnila také v Kladně, a to v pondělí 15. listopadu u pomníku obětí 1. světové války na náměstí Svobody. Předsedkyně Československé obce legionářské Kladno (ČsOL) Eva Armeanová připomněla význam a historii Dne válečných veteránů a tradici nošení vlčího máku. Na počátku si všichni společně zazpívali českou státní hymnu.

Kladenští legionáři a Den válečných veteránů. | Foto: Jitka Krňanská

Předsedkyně zdůraznila nutnost si válečné události připomínat, protože v současné složité mezinárodní situaci přibývá válečných konfliktů a opět umírají vojáci, a to i vojáci České republiky. Také proto se členové Československé obce legionářské zapojili do sbírky finančních prostředků na podporu Vojenského fondu solidarity, který se stará o vojáky, jejich rodiny a sirotky v tíživých životních situacích. Každý, kdo do sbírky přispěje, dostane jako poděkování květ vlčího máku s trikolórou.