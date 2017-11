Den válečných veteránů si v Kladně připomenou už v pátek

Kladensko - Den válečných veteránů si připomenou v pátek 10. listopadu v 11 hodin také v největším středočeském městě Kladně pietním aktem. Ten se uskuteční na náměstí Svobody u pomníku padlých za přítomnosti válečných veteránů, politických vězňů a pozůstalých. Na úvod zazní živá prvorepubliková hudba.

Mezi válečnými veterány, kteří dosud žijí, je potřeba připomenout, kromě dalších, také italského partyzána Marina Cavicchioliho, místopředsedy ČsOL Kladno, který v letošním roce slaví 90. narozeniny. Marino Cavicchioli se narodil 15. 9. 1927, v době 2. světové války se rozhodl společně se svými krajany bojovat proti fašistickému nepříteli, působil v partyzánském oddíle Garibaldi. Gratulanti se sešli v malé galerii Vlastivědného muzea ve Slaném, nechyběli zástupci vedení královského města Slaného starosta Martin Hrabánek, radní Pavel Bartoníček, dále členové Spolku pro zachování odkazu českého odboje a členové ČsOL Kladno.



Bratr Marino Cavicchioli se dostavil dobře naladěn v doprovodu svého syna Iva. Velkou radost mu udělala Pamětní medaile III. stupně, kterou převzal z rukou předsedkyně ČsOL Kladno Evy Armeanové. Medaili obdržel za své zásluhy a šíření legionářských tradic. Po předání dárků následoval přípitek, zazněla přání pevného zdraví a spokojenosti do dalších let. Popřát přišla také další Slaňačka Matylda Klapalová, která oslavila 95. narozeniny již v červenci, ale pogratulovat jí přišli členové ČsOL Kladno rovněž v tento den. Na závěr milé oslavy jsme se společně vyfotografovali. Takže, milí oslavenci, ať jste dlouho zdrávi a můžeme se takto setkávat. Marino se hlásí do telefonu „pronto“, těším se, že to ještě mnohokrát uslyším,“ dodává Eva Armeanová.