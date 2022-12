Kladenský deník o příběhu paní Lenky informoval čtenáře těsně před Vánoci. Na základě toho byla spuštěna 21. prosince finanční sbírka přes společnost Donio, kde byl vytvořen i transparentní účet. Díky obrovské solidaritě stovek dárců, se podařilo za pouhých jedenáct dní do konce roku 2022 nashromáždit na konto paní Lenky neuvěřitelných 420 tisíc korun a další dárci přibývají každou minutou.

Školnici Lenku postavila nemoc před hotovou věc. Nyní bojuje o každý den života

Všem, kteří se zapojili, patří poděkování za to, že neváhali a pomohli penězi i věcnými dary. Pozadu nezůstal ani kolektiv všech pracovníků a pedagogů 3. Základní školy pod vedením ředitelky Jitky Sachlové, kteří dojednoho věnovali jako vánoční dárek Lence také finanční podporu. A zapojil se i starosta města Martin Hrabánek, jenž nemocné opatřil nezbytné polohovací lůžko a mnozí další.

Díky darovaným penězům i věcem, mezi kterými nechybí ani poskytnutí elektrického vozíku od štědrého dárce, bude moci rodina pořídit paní Lence, mamince osmiletého syna, dle potřeby potravinové doplňky a další pomůcky pro zvládnutí těžkého boje s chorobou, bez kterých se v budoucnu neobejde.

„Chtěla bych všem poděkovat za to, jak mi pomáhají. Je to obrovská pomoc, která mě velmi mile překvapila a potěšila. Částka, jakou se podařilo v tak krátké době dát dohromady, je neuvěřitelná. Pomáhají nejen moji známí, ale i naprosto cizí lidé. Velice si pomoci a podpory všech vážím a nejen já, ale i můj přítel, který o mě pečuje a celá rodina. Tento týden jsme převzali také auto s plošinou, díky které mě bude moci partner vozit k lékařům. Děkuji proto všem dobrým lidem, kteří mi dali takový vánoční dárek a všem přeji příjemné oslavy Silvestra a šťastný vstup do roku 2023,“ říká s dojetím Lenka Kopecká.

Transparenstní účet přes společnost Donio pod názvem: Lenka bojuje o každý další den života