Dětem při opouštění dětských domovů bude pomáhat projekt Inkubátor

Celkem čtyři dětské domovy ve Středočeském kraji se zapojily do pilotního projektu s názvem Sociální inkubátor. Jeho hlavním cílem je pomoci mladým lidem vykročit do samostatného života. To bývá zejména pro děti z dětských domovů obrovským problémem. Projekt realizuje spolek Mimo domov za podpory Středočeského kraje.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Eva Lukášová