Zápis dětí do kladenských mateřských i základních škol bude bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Přihlášku je možné do školy doručit datovou schránkou, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, poštou, případně dalšími distančními nástroji.

Ilustrační foto | Foto: pixabay.com

Přihlášku do mateřských škol lze podat od 6. do 15. května do 12 hodin. V krajní situaci bude možné se přihlásit přímo ve škole, a to ve dnech od 11. do 13. května v čase od 9 do 12 hodin, 14. května od 7 do 18 hodin a 15. května mezi 7. a 17. hodinou.