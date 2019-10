Její žáci v pátek ráno nafasovali gumové rukavice i igelitové pytle, přičemž následně uklidili okolí od všudypřítomných odpadků.

„Naše škola se opět zapojila do akce s názvem 72 hodin, kterou pořádá Česká rada dětí a mládeže. Letos se uskutečnil již sedmý roční této celorepublikové dobrovolnické akce, přičemž my jsme se zatím zapojili do všech ročníků. Cílem akce je vzájemně si pomáhat, nebo třeba pomáhat přírodě,“ řekla Kladenskému deníku koordinátorka akce na škole a učitelka výtvarné výchovy a pracovních činností Venuše Hausner.