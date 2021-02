Jednatel závodu ve Slaném Michal Volejník předal symbolický šek řediteli Domova Slaný Václavu Váňovi. „Dodržel tím příslib, že vybrané vstupné bude v plné výši použito na charitativní účely. Milý příspěvek získala i sportovní hala ve Slaném, a to v podobě hrazdiček, které zde v budoucnu využijí malí bruslaři nebo hokejisté,“ sdělila mluvčí projektu Bruslíme s Meillerem Hana Hejsková.

Z předání symbolického šeku Domovu Slaný. Na snímku jednatel strojírenské firmy F.X. Meiller Michal Volejník (vlevo) a ředitel domova Václav Váňa.Zdroj: F.X. Meiller

V provozu bylo až do konce ledna. Zaměstnanci závodu a jejich rodiny bruslili zdarma, stejně jako děti do 10 let. Poplatek pro ostatní návštěvníky byl symbolických 20 korun za celý den. A přestože pandemie neumožnila masivnější vyžití po celou dobu provozu, užily si zábavu na ploché dráze tisíce obyvatel Slaného i milovníků bruslení ze širokého okolí.

„Jsme rádi, že jsme to riskli a v nelehké době přispěli k sportovnímu vyžití ve Slaném. A teď, kdy vybrané vstupné putuje seniorům, nás dvojnásob těší, že užitek z pohybu jedněch budou mít i druzí lidé,“ konstatoval na závěr Michal Volejník, jednatel závodu.