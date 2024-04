/FOTO/ Pětadvacítka profesionálních a budoucí malířů pokojů nastoupila v uplynulých dnech na brigádu do Dětského domova v Unhošti, kde učni a dospělí chlapi společně vymalovali zdarma prostory domova, v nichž celoročně žijí více než čtyři desítky kluků a holek.

Pětadvacítka profíků a malířských učňů vymalovala dětem domov za jediný den. | Foto: se souhlasem Lucie Dolfi/Jindřišská věž

Díky podpoře Cechu malířů a tapetářů, firmě, která dodala malířské potřeby a společnosti Jindřišská věž, se podařilo novým nátěrem opatřit rozlehlé chodby domova a aktuálně vše svítí čistotou a voní novotou.

Jak potvrzuje Jiří Beránek, ředitel domova s kapacitou pro 48 dětí, je to pro ně čest i radost, že si malíři už podruhé vybrali ke spolupráci právě jejich zařízení. "Pomineme-li sumu, za kterou by vymalování prostor stálo podle komerčního ceníku, i získání řemeslníků je v dnešní době umění. To, že se jich sešlo v Unhošti pod jednou střechou tolik najednou, je skutečný úspěch," zdůraznil ředitel.

Příjemný procit z dobře vykonané práce nakonec sdíleli všichni. Obyvatelé mají čisto a středoškoláci z Jarova se zase něčemu přiučili.

„S Dětským domovem spolupracujeme několik roků. Podobná akce proběhla v Unhošti před třemi lety. Protože bylo na čase opět vymalovat, i tentokrát jsme spojili síly s Cechem malířů, tapetářů a lakýrníků a skupinou pod vedením Jana Zemana. Zapojili se pomocníci z řad profesionálů i učňů ze Střední odborné školy Jarov. Za podpory firmy Barvy a Laky Hostivař jsme mohli uspořádat i tentokrát celodenní malování,“ potvrzuje Lucie Dolfi, kastelánka Jindřišské věže Praha.

„Naše společnost podporuje i další charitativní projekty zaměřené na děti. Spolupracovali jsme například s Fondem ohrožených dětí Klokánek, SOS dětskými vesničkami, s projektem Hvězdy dětem nebo Nedoklubkem. Dětský domov v Unhošti je naše srdcovka. Děkujeme proto všem, kteří se i letos zapojili a věříme, že s námi budou pomáhat i nadále,“ uzavřela Lucie Dolfi.