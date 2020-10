Vítězná strana tímto skládá koalici ve spolupráci s druhou úspěšnou ODS, dále pak Piráty a Spojenci. Dosavadní vládnoucí ANO odchází do opozice. Kladenský deník oslovil všechny úspěšné kandidáty z okresu, s jakými vizemi a představami na Kraj vstupují.

Pavla Štrobachová chce podle svých slov dosáhnout toho, aby se Středočeský kraj stal jedničkou mezi kraji. „Abychom nebyli na chvostu, i když je náš kraj nejlidnatější a komplikovaný. S kolegy chceme, aby byl výkladní skříní České republiky. Mojí parketou je sociální oblast. To je moje priorita,“ zdůrazňuje Štrobachová. Na druhé straně nepatří mezi zastánce zvýhodněného jízdného, jež odčerpává finance na úkor pomoci potřebným. Považuje to za populistický krok „Chci, aby peníze šly tam, kde jsou opravdu potřeba,“ dodala Štrobachová. Ráda by se zasloužila i o to, aby přibyla další místa, kde bude poskytována lidem sociální péče.

Druhým osloveným je bývalý kladenský primátor Dan Jiránek (ODS), který rovněž obhájil post krajského zastupitele s počtem 1619 hlasů. „Jsem za to rád hlavně kvůli středním školám v Kladně, kde jsem se dlouhodobě snažil prosadit pedagogické obory na zdravotnické škole a na učilišti v Dubí zavedení bezpečnostního oboru, kde nyní studují i hasiči. Myslím si, že s novou koalicí by tyto věci mohly jít snáz,“ doufá Jiránek. K jeho prioritám dál patří i zlepšení stavu krajské silnice v bývalé Poldovce. „Bude to dalších krok k tomu, jak využít někdejší průmyslové prostory, aby se nemuselo stavět na zelených plochách,“ říká Jiránek.

Nováčkem na Kraji je starosta Slaného Martin Hrabánek (ODS). Od voličů dostal 1459 hlasů. Jeho prioritami jsou školství, zdravotnictví, doprava a sport. „Jsem pro zvýšení rozpočtu pro školství. Dále bych rád odstranil zbytečnou byrokracii pedagogů, aby jim zbyl čas na výuku,“ zdůrazňuje Hrabánek, který je pedagogem a roky ředitelem základní školy. Co se týče zdravotnictví, požaduje rovný přístup ke všem nemocnicím, nejen krajským a rád by posílil síť protialkoholních záchytných stanic. Také on požaduje více peněz do oprav silnic a na sport.

Nováčky v Kraji jsou i tři Pirátky, mladé ženy reprezentující Kladensko. Velkým překvapením a „skokanem roku“ je čtyřicetiletá advokátka, matka pěti dětí z Doks, Adéla Šípová. Vzhledem k tomu, že se o víkendu utká ještě ve druhém kole senátních voleb s Petrem Bendlem (ODS), je pro ni Senát prioritou. „Jsem proti kumulací funkcí. Pokud budu zvolena do Senátu, svého krajského mandátu se vzdám. Na druhé straně jsem za důvěru voličům dost vděčná a hodně mě to překvapilo, kolik mi dali i preferenčních hlasů. Nepočítala jsem, že bych se vystřelila tak vysoko,“ říká Adéla Šípová, která dostala celkem 1506 hlasů.

Řady Pirátů posílí na Kraji nově i sedmadvacetiletá botanička z Kladna Jana Skopalíková. „Mojí prioritou je životní prostředí a zemědělství. Vzhledem k tomu, že jsme v nedávné době prošli největším obdobím sucha za posledních 500 let, ráda bych se na Kraji věnovala především řešení této otázky - zvýšení zadržení vody v krajině a dostatku pitné i užitkové vody,“ říká Skopalíková, která dostala od voličů 1357 hlasů.

Svoji roli na Kraji nově sehraje i muzejní pracovnice z Hornického skanzenu Mayrau Lucie Cirkva Chocholová. Pro ni hlasovalo 379 voličů. „Mojí osobní prioritou je posunout kulturu ve Středočeském kraji do 21. století. To však nepůjde bez transparentního a otevřeného úřadu, který bude naslouchat občanům kraje,“ zdůrazňuje.

Dalším nováčkem bude ve středočeském zastupitelstvu starosta Zižic Vratislav Rubeš. Jako nestraník kandidoval za ANO. Do voleb vstupoval z desátého místa a napoprvé uspěl s 884 hlasy. „Na Kraji bych rád zúročil své osmnáctileté zkušenosti starosty. Sice se rovnou ocitám v opozici, ale budu věřit tomu, že povedeme konstruktivní dialog,“ sdělil Rubeš.

V konstruktivní dialog doufá i jeho kolega – dosavadní krajský radní za ANO, Kladeňák Martin Draxler. „Velmi rádi podpoříme smysluplné věci. Budu rád, když se naváže na to, co jsme my dosud udělali dobře,“ říká Draxler, jenž připouští i chyby a přešlapy, které se staly. Osobně jsem měl dosud na starosti cestovní ruch. Hodně se nám v této oblasti podařilo dobrého, udělali jsme projekt Střední Čechy královské, na Podbrdsku jsme vyznačili více než 250 kilometrů cyklostezek. Když se v tomto bude pokračovat, budu spokojený,“ dodal Draxler, který od voličů dostal 2135 hlasů

Poněkud skoupý na slovo je jeho stranický kolega Robert Bezděk, jenž byl dosud v Kraji radním za bezpečnost a zdravotnictví. „Budeme ještě měsíc fungovat jako Rada ve starém složení. Vyjadřovat se začnu teprve, až bude k čemu. Až budu znát programové prohlášení nové Rady. I já děkuji voličům za podporu. Jsem ale právník a snažím se hovořit konkrétně,“ uzavřel Bezděk, jenž ve volbách získal 2271 hlasů.