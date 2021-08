Dny města Kladna, tradiční třídenní slavnosti s pestrým programem, na které na sklonku léta míří davy návštěvníků, se letos neuskuteční. Příčinou jsou proměnlivá opatřením proti šíření covidové nákazy.

Dny města Kladna v roce 2018. | Foto: Deník/Kateřina Nič Husárová

Kladenský primátor Milan Volf připomněl, že příprava slavností je dlouhodobým procesem, kterému nepřála nejistá doba měnících se pravidel. „Oslavy města by měly být pro všechny. Neměl by být omezován ani počet možných účastníků, stejně tak nemíníme kontrolovat a jakkoli znevýhodňovat neočkované nebo netestované osoby návštěvníky,“ řekl primátor v souvislosti s vládními restrikcemi, „každý, kdo by se rád na jeden z největších festivalů pod širým nebem ve středních Čechách přišel podívat, by měl mít možnost si program užít a neriskovat, že ho u vstupu někdo odmítne do areálu vpustit.“