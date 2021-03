Velkou radost ze záchrany dalšího miminka má i duchovní otec a zakladatel babyboxů v Čechách Ludvík Hess a krátce po té, kdy schránka ve Slaném vydala své tajemství, Kladenskému deníku sdělil, že křestní jméno dostala holčička po řediteli slánské nemocnice a jmenuje se proto Štěpánka.

"Holčička byla velmi pečlivě oblečená - zabalená v kožíšku, zavinovačce s žirafami a na hlavě měla bílou čepičku. Malý zádrhel spočívá v tom, že zdravotníci se domnívají, že je to holčička, která se v nemocnici právě před týdnem narodila. Takový případ jsme ještě neměli! Kdo ví, co maminku vedlo k rozhodnutí odložit holčičku hned po propuštění z porodnice. Ať tak nebo onak, Štěpánka dostane zlatý dukát do kolébky od České mincovny. Ta obdarovává dukátem všechna děťátka z babyboxů. Děkuju České mincovně a jejímu marketingovému manažerovi Jaroslavu Černému," sdělil Ludvík Hess.

Štěpánka je druhé letošní děťátko v babyboxu v České republice a druhé odložené ve Slaném. Skóre holky versus kluci zvýšila na 118:98. "Slánský babybox jsem otvíral 3. února 2011 u příležitosti 90. narozenin své maminky Jaroslavy, která se narodila kousek od Slaného v městečku Libušín," dodal Ludvík Hess, který se přezdívá Babydědkem Lu.

První, rovněž holčičku, odložili do vyhřívané schránky v květnu v roce 2018. Dívenka dostala tehdy jméno Jaroslava, právě po Ludvíkově mamince.

V roce 2018 byl původní babybox ve Slaném nahrazen vyhřívanou schránkou nové generace. Pořízení jednoho boxu i s DPH a instalací přijde na 300 tisíc korun. Ve Slaném se o něj zasloužili i sponzoři.