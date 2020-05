Do kladenských základních škol nastoupí v příštím školním roce 2020/2021 celkem 768 prvňáčků. Rodiče předškoláků doručili do vzdělávacích zařízení na území Kladna celkem 1203 přihlášek za 938 dětí. Zápisy se konaly ve dnech 14. až 25. dubna a letos vzhledem k mimořádným opatřením kvůli koronaviru bez osobní přítomnosti dětí.

Prvňáčci v Základní škole v Doberské ulici v Kladně. | Foto: archiv MMK

„I přes distanční formu zápisů do prvních tříd vše proběhlo bez větších komplikací a za to rodičům i personálu škol velmi děkuji. O odklad školní docházky požádalo sto čtyřicet osm rodičů, což je oproti loňskému roku o čtyřicet dva méně. Jako každý rok se některé přihlášky dublovaly a rodiče dítě přihlásili do více škol najednou. Takových případů jsme letos zaznamenaly dvě stě šedesát pět. Jedno dítě bylo přihlášeno dokonce do šesti základních škol najednou,“ konstatoval kladenský primátor Dan Jiránek.