„Materiál půjde dále do rady města, která se uskuteční 25. listopadu,“ uvedl primátor Dan Jiránek.

Zda se do města vrátí růžová Rekola, která zde jezdila dosud, ale neodpověděl. „Vítěze musí potvrdit rada, více zatím sdělit nemohu,“ dodal Jiránek, který ale vyvrátil, že by se do Kladna vrátila zelená elektrokola. Ta vloni zavedlo minulé vedení města a současné ho kvůli vysokým nákladům zrušilo. Část elektrokol přesto muselo město podle smlouvy odkoupit a stále ještě leží ve skladu. „Zvažujeme několik možností. Jednou z nich je, že bychom je nabídli zaměstnancům města, městské policii a podobně,“ dodal primátor.

Dosavadní růžová Rekola budou v těchto dnech z ulic Kladna uklizena a odvezena.

Sdílené bicykly se pak do města vrátí nejdříve s nástupem jara. Sloužit by měly od začátku května 2020 do poloviny listopadu 2021 a musí mít podle kritérií i nastavitelnou výšku sedla bez užití nářadí, přední a zadní blatník a pohyb bicyklu musí být možné monitorovat pomocí systému GPS.

Kritériem pro výběr dodavatele byla mimo jiné cena pro uživatele kola i systém provozování služby včetně pokrytí města.