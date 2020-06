Nový organizátor trhů Libor Uhlík se městu zavázal zajistit kvalitní prodejce zboží ryze českých prvovýrobců či pěstitelů. Velké sobotní jarmarky v historickém hávu a s tematickým programem se pak uskuteční několikrát do roka.

Nové, mnohem kvalitnější farmářské trhy se budou před kladenskou radnicí konat každou středu. „Jsem velmi rád, že se nám podařilo obnovit farmářské trhy na náměstí Starosty Pavla a najít profesionálního pořadatele. Již tuto sobotu se koná první historický řemeslný jarmark, který pravidelné trhy zahájí. Věřím, že si zde Kladeňáci nakoupí kvalitní výrobky i potraviny, a navíc obohatíme městské akce něčím novým,“ uvedl kladenský radní Oldřich Černý.

„Nabídneme výpěstky a výrobky regionálních zemědělců a malovýrobců, ale i z nejbližších regionů. Skladba nabídky stánků se bude měnit dle sezónnosti a poptávky nakupujících. Nebudou chybět stánky se zeleninou a ovocem, s řeznickými dobrotami, sýry, pečivem, kořením ale i s vybranými řemesly. Budeme rádi i za tipy na zajímavé místní malovýrobce, ale přivítáme i minipěstitele, kteří si budou chtít prodat své přebytky ze zahrady apod.,“ informoval organizátor Libor Uhlík.

První pravidelný sezónní kladenský trh pod širým nebem se uskuteční v polovině července, poslední pak v polovině listopadu.

„Vrátíme se do doby 19. století. Veřejnost se může těšit na desítky řemeslníků různých dovedností z Čech a Moravy. K zakoupení budou výrobky z kůže od opasků po brašny, výrobky ze dřeva, umění košíkářů, dráteníků, hrnčířů, zahradníků, květinářů, pekařů, kořenářů, vinařů i výrobců sýrů. O zábavu se postarají kejklíři, harmonikáři, flašinetáři a kramářští písničkáři,“ slibuje Libor Uhlík, který je znám jako pořadatel proslulých Úštěckých jarmarků.

„Chybět nebudou různé dětské rukodělné dílničky. Velmi oblíbená je historická střelnice s kušemi a rád zařazuji do programu jízdu na ponících. Každý člověk si najde to, co jej těší a nabídka bude pestrá. Bude to jarmark pro radost a dobrou náladu všech. Vstup je zdarma, tak si jarmark nenechte ujít,“ zve Libor Uhlík.

Další velký historický jarmark se v Kladně uskuteční 29. srpna.