„Ideálně prostřednictvím biblioboxu, tedy bezkontaktně; v zájmu minimalizování kontaktu a tvoření front,“ zdůraznil Ondrášek. Vrácené knihy se navíc nedostanou ihned znovu do oběhu, ale čeká je čtyř až pětidenní karanténa. Před opětovným zařazením do fondu musí počkat v nově zřízeném meziskladu, kde je také čeká dezinfikování ozonem.

O tom, že k normálu je ještě daleko, však svědčí režim stále omezeného provozu – a také vstupu. Do budovy smějí podle pokynů služby vejít – a to pouze vchodem z atria – maximálně tři návštěvníci; ostatní počkají venku v dvoumetrových rozestupech. Právě to je důvod, proč zatím zůstává zavřený hlavní vchod z ulice Generála Klapálka. „Aby se případná fronta netvořila na frekventované ulici s velkým provozem aut,“ vysvětlil důvod ředitel knihovny.

Kdy bude obnoven volný výběr, stejně jako otevření čítárny, studovny a zpřístupnění internetu, zatím nelze říci; to se ukáže až podle vývoje situace. Operativně zveřejňované informace knihovna nabídne na svém webu, na sociálních sítích i na vývěskách přímo na místě. „Obnovení přednášek, kurzů, školení, besed a koncertů bude v souladu s rozhodnutím Vlády ČR, tedy ve čtvrté fázi uvolnění po 25. květnu,“ uvedl dále Ondrášek – s dodatkem, že k tomu knihovna chystá další soubor opatření k bezpečnému návratu do „nového normálu“.

Knihovna, která funguje jako příspěvková organizace Středočeského kraje, také zatím nebude vybírat takzvané zpozdné, jehož účtování zastavila hned po zavedení nouzového stavu. S obnovením poplatků za pozdní vracení výpůjček počítá od 1. června. Poplatek za pozdní vrácení knih přestala knihovna účtovat ihned po zavedení nouzového stavu.

Bližší vysvětlení kupodivu nenabízejí její webové stránky, ale web krajského úřadu: „Cílem prodloužení doby bez poplatku za pozdní vrácení knih je snaha rozvolnit vracení knih. Překotným vracením výpůjček, ve snaze neplatit pokutu, by mohlo docházet ke zbytečné kumulaci osob.“ Posun termínu kraj označuje za „velkorysé gesto“ směrem ke čtenářům využívajícím služby kladenské vědecké knihovny – přičemž připomíná i další souvislosti: „aniž by došlo k podstatné finanční újmě“.

Svůj provoz postupně rozjíždějí i další veřejné knihovny; jak velké, tak ty menší. Před návštěvou se však vyplatí ověřit, jak se aktuálně věci mají, na webu konkrétní knihovny nebo místní radnice. Ne všude už totiž mají otevřeno. Třeba v Dobřichovicích ohlašují obnovení provozu – prozatím ve zkráceném režimu – na úterý 12. května. I tam počítají s omezením počtu vstupujících, vracením knih do týdenní karantény a s prodloužením všech výpůjček do konce května.