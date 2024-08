Vjezd do areálu sběrného dvora v Mládežnické ulici je z komunikace za rampami prodejny COOP Kladno a zařízení je v provozu PO, ST a PÁ od 12:00 do 16:00, v ÚT a ČT od 8:00 do 12:00. Využít jeho služeb mohou především občané s trvalým pobytem v Kladně, ale i vlastníci kladenských nemovitostí, ve kterých není nikdo přihlášen k trvalému pobytu, a také cizinci s dlouhodobým pobytem na území města. Podmínkou je však registrace k poplatku za komunální odpad. Trvale hlášení občané se ve sběrném dvoře prokáží občanským průkazem, ostatní musí předložit doklad o zaregistrování se k poplatku nebo doklad o jeho zaplacení.

Do sběrného dvora mohou občané dovézt velkoobjemový odpad, jako je starý nábytek, podlahové krytiny, umyvadla, toalety apod., a to bezplatně do 300 kg na osobu a rok. Dále lze v areálu odkládat papír, plasty, sklo, kovové odpady, dřevo, bioodpad a v uzavřených plastových lahvích jedlý olej. Můžete zde také odevzdat nebezpečné odpady – barvy a obaly od nich, lepidla, kyseliny, zbytky prostředků na ochranu rostlin a prostředků proti škůdcům, tonery do tiskáren, technické oleje aj., a v rámci zpětného odběru i baterie a elektroodpad v kompletním stavu, tedy zářivky, ledničky, mrazničky, televize, varné konvice a jinou elektroniku. Naopak sem nepatří odpad stavební.

Za lenost a ignorování vysoká pokuta

Je důležité připomenout všem, kteří nezodpovědně odkládají u běžných popelnic velkoobjemový odpad, či do nich házejí nebezpečný odpad, elektroniku nebo bioodpad ze zahrádek, že se tím vystavují riziku až padesátitisícové pokuty. Firmám a živnostníkům hrozí sankce dokonce až do výše deseti milionů korun.

„Nelze to tedy brát na lehkou váhu. Už jsme viděli u popelnic i pohozené sedačky či skříně! Přitom máme pro odložení odpadu zdarma sběrné dvory v ulici Smečenské, ve Vrapické a nyní v Mládežnické a také sběrné místo v ulici Milady Horákové. Dále jsou občanům k dispozici mobilní sběrné dvory na nebezpečný odpad a elektroodpad či pravidelně rozmisťované městské vany na velkoobjemový odpad. Výmluvy tedy stranou, zákonem a městskou vyhláškou danou povinností každého z nás je odkládat odpad pouze na místa obecním systémem pro daný druh odpadu určená. Všichni přeci chceme žít v čistém městě,“ upozornil náměstek Bezděk a podotkl: „Velkoobjemový odpad u popelnic nejenže hyzdí náš životní prostor, ale takové úklidy kontejnerových stání stojí město přes šest milionů korun ročně. To jsou peníze, za které bychom mohli třeba postavit nové dětské hřiště nebo opravit chodník a podobně.“

Pro zajímavost, v roce 2023 odevzdali občané ve dvou městských sběrných dvorech a na jednom sběrném místě přes tisíc tun velkoobjemového odpadu. Roční provoz těchto tří zařízení stál město cca 4,5 milionu korun.