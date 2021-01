Pohádková vánoční truhla v Kladně je plná. Lidé z Kladna a okolí do ní během adventu věnovali bezmála 75 tisíc korun. I přesto, že je složitá doba, lidé prokázali svoji štědrost a věnovali své peníze dětem, které žijí v dětských domovech. Kromě truhly mohla veřejnost přispět v Kladně i prostřednictvím Pohádkového vánočního stromu splněných přání, který při slavnostním rozsvícení zdobí pokaždé přáníčka dětí z dětských domovů.

Peníze z truhly poputují dětem do dětských domovů. | Foto: Magistrát města Kladna

„V polovině ledna jsme oficiálně ukončili charitativní sbírku a truhlu odpečetili. Do sbírky vkládáme standardně i výtěžek z adventních koncertů. Ty se však letos, stejně jako plnohodnotné adventní trhy, konat nemohly. Kvůli absenci veškerých kulturních akcí jsme se obávali, že nebude letos moc co rozdělovat,“ řekl primátor města Kladna Milan Volf (Volba pro Kladno), který v novém tisíciletí tradici Pohádkového vánočního stromu splněných přání i sbírku do pohádkové truhly zahájil.