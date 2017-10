Do Prahy se od Kladna přijíždí pohodlněji, Evropskou otvírají dřív

Kladno – Mnohem pohodovější než dosud by měl být příjezd do hlavního města ve směru od Kladenska. Stejně jako výjezd tímto směrem od centra metropole. A to s okamžitou platností. Vyplývá to ze čtvrtečních informací Barbory Liškové z pražské Technické správy komunikací, podle jejíchž slov po opravované Evropské ulici projedou řidiči bez omezení již od pátku. „Původně měla oprava trvat až do 6. listopadu,“ konstatovala Lišková.

Evropská ulice patří v metropoli k páteřním komunikacím – a má zásadní význam i pro spojení s okolním regionem. Jak pro automobilové, tak pro autobusové. Jakékoli omezení má tedy zásadní dopady. To právě ukončené souviselo s výměnou povrchu vozovky v úseku dlouhém 1,5 kilometru od křižovatky s ulicí Vlastina po mimoúrovňové křížení s Pražským okruhem, a to v obou směrech. Práce byly rozděleny do devíti etap tak, aby byla zachována maximální průjezdnost. Zkrátit termín prací a s nimi spojená omezení se podařilo díky zrychlení pokládky asfaltových vrstev. Pomohlo také zjištění, že zastávkové zálivy pro autobusy mají kvalitní podkladovou vrstvu; nebyly tak nutné větší sanační práce. ČTĚTE TAKÉ: Poplach v kladenské nemocnici? Jedná se o cvičení hasičů ČTĚTE TAKÉ: Na silnici u Slaného se srazil kamion s osobním autem

