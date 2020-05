Do školy je přístup cizích osob zakázán a nesmějí tam v těchto dnech ani rodiče, školáky proto Kladenský deník zastihl ve chvíli, kdy dorazili na oběd v městské školní jídelně. Ve Slaném slouží k tomuto účelu Školní jídelna Na Sadech, kam chodí děti ze zařízení, která vlastní jídelnu nemají. Krátce po poledni jsme zde zastihli školáky ze 2. ZŠ na Komenského náměstí.

Jak potvrdil ředitel 2.ZŠ Miroslav Šindler, v pondělí se do jejich školy vrátily děti z prvního stupně. Jsou rozděleny do osmi skupin tak, aby bylo možné dodržet stále přísná hygienická opatření. Zčásti se o děti starají paní učitelky a částečně výuku převzaly vychovatelky.

"Někteří žáci i nadále zůstali doma a probíhá jejich distanční výuka na dálku. Pro všechny je to tím složitější, ale zvládáme to. Co se týká žáků z nejvyšších ročníků, ti do školy docházejí ve dvou partách od středy do pátku," potvrdil ředitel.

A na party bylo potřeba se rozdělit i v jídelně. První den byl proto před vyvařovnou poněkud náročnější, ale do pátku si na nový systém jistě většina zvykne.