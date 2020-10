Ve volebních komisích zasedne často méně členů, než bylo při předchozích volbách obvyklé. Někde dokonce ještě na poslední chvíli shánějí náhradníky. A jsou okrsky, které se z tradičních volebních místností stěhují do větších prostor.

Komise bez seniorů?

Zejména mnozí senioři, kteří bývají častými členy volebních komisí, budou tentokrát u voleb scházet. Kvůli karanténě, onemocnění nebo to vzdali v obavách z nákazy. Na Kladensku jsou ale i důchodci, kteří v komisích bez váhání opět zasednou.

Například ve Zlonicích se složení volební komise ani sídla okrsků nemění. Potvrdil to starosta městyse Antonín Chochola. „Máme i jednu dámu ve vyšším seniorském věku, která ani tentokrát nevynechá. Přistupujeme k tomu s rozumem,“ potvrdil starosta Zlonic, kde je pět volebních okrsků.

Ke změně volební místnosti s cílem omezit možné riziko nákazy přistoupili v Zichovci, kde je jeden volební okresek. Ten se z obecního úřadu přesune do sálu v pivovaru. „Chceme dodržet rozestupy, velký sál je proto ideální. V obci zatím nemáme jediného pozitivního obyvatele, snad nám to vydrží,“ uvedl včera Roman Vorlíček, starosta Zichovce, kde bývá nejvyšší volební účast v regionu.

Sídla okrsků se mění

Bezpečnost voličů i členů komisí řeší i v Unhošti, kde došlo k proměně sídel čtyř volebních okrsků. „Domov Dobré vůle v Nouzově, kde žijí klienti se speciálními potřebami, letos vynecháme, abychom do zařízení nezavlekli případnou nákazu, náhradou využijeme prostor Lesní správy Nouzov. Ani ve škole v Unhošti se letos nebude volit, tři okrsky přesouváme do budovy bývalé spořitelny,“ řekla starostka města Iveta Koulová. Také v Unhošti přitom v poslední době sháněli náhradníky do komisí, kde se dalo.

Zejména na vesnicích bývá ve volebních dnech zvykem, že dámy z komisí napečou moučníky, aby všichni členové měli něco dobrého ke kávě. Letos je to ale na hraně hygienických pravidel. „Sice nám to nikdo vysloveně nezakázal, v žádných pokynech to není, ale určitě i k tomuto přistoupíme s rozumem. Naše komise však hladovět nebudou. Máme domluvené stravování v Dělnickém domě, kde se všichni postupně vystřídají,“ uvedl zlonický starosta Chochola. Také členové unhošťských volebních komisí se u oběda a večeře vystřídají ve dvou místních restauracích. Zichovecká komise má jídlo zajištěno v restauraci pivovaru, kde se v sále nachází volební místnost.

Buštěhradské komise, které zůstávají na třech tradičních stanovištích – na zámku, v muzeu a ve škole, si letos poprvé pochutnají na jídle v art klubu Bokoffka. „Abychom členům komisí dopřáli také svačinu, zajistíme jim občerstvení z místní cukrárny,“ potvrdila starostka Buštěhradu Daniela Javorčeková.

Volby za dveřmi

Volby pokračují dnes do dvaadvaceti hodin a zítra mezi osmou a čtrnáctou hodinou. Voliči z regionu, kteří jsou v izolaci kvůli onemocnění covid-19 nebo v karanténě, měli příležitost volit už ve středu na drive-in volebním místě v Kladně. Přímo z aut tam volilo třiašedesát lidí. K těm, kteří tam nemohli dorazit a ve stanovené lhůtě obce požádali, zavítá speciální volební komise s přenosnou volební schránkou v době od dnešních sedmi do zítřejších čtrnácti hodin.