Peníze a dovednosti, které za svůj dosavadní život získal, se rozhodl přetavit v dobro a pomáhat potřebným. Přestože pracoval dlouhé roky v západní Evropě v nadnárodních korporacích v oboru informačních technologií pro radiotelefonii a nejeden z náročných úkolů zpracovával s pracovním týmem například i pro zakladatele společnosti Apple Steva Jobse, došel před časem k rozhodnutí, že chce svůj život změnit od základu. Miliony pro sebe vyměnil za pomoc potřebným.

„Přirozeně to mělo delší vývoj. Musel jsem k tomu dozrát. Navíc už jsem se po dvaceti letech práce ve světě chtěl vrátit domů do České republiky. Po návratu jsem přemýšlel, co dál se životem. Syn už je dospělý, studuje Matfyz a už má více méně svůj život a já nemám žádné jiné závazky. Jelikož v době mého návratu vypukla válka na Ukrajině, bylo rozhodnuto. Cítil jsem, že chci a musím pomáhat potřebným, uprchlíkům a dalším lidem, kteří přicházejí do České republiky. Využil jsem znalosti jazyků, včetně ruštiny, kterou jsem na počátku válečného konfliktu velmi využil a časem přidal i ukrajinštinu," říká Tomáš Tomáš Haušild.

Dobrá duše Deníku: Tereza Bělohradská, ředitelka Dobrovolnického centra Kladno nominovala streetworkera Tomáše Haušilda | Video: Se souhlasem Terezy Bělohradské

Aktuálně pracuje v Dobrovolnickém centru Kladno na pozici streetworkera, koordinátora dobrovolníků v kulturních zařízeních a pomáhá rodinám a dětmi, které se ocitly v náročné životní situaci, nebo v situaci, se kterou si samy neví rady. "Díky tomu pomáhám mnoha potřebným lidem a cizincům orientovat se v naší zemi, vyřizuji s nimi doklady, zaměstnání, pojištění, ošetření a tak dále. Jelikož jsem žil roky v zahraničí, vím jak je složité se v neznámém prostředí zpočátku zorientovat a jakoukoli pomocnou ruku nově příchozí uvítá,“ popsal Tomáš Haušild, který již pomohl řadě potřebných i z vlastní kapsy. Jak potvrzuje, touha pomáhat v něm byla celý život, až nyní se stala hlavní životní náplní.

„Vždycky jsem měl tendenci pomáhat lidem. Jednou bych proto rád propojit byznys právě s pomocí potřebným. Myslím si, že je to zajímavý nápad, který ve světě funguje, ale v České republice není zase tak známý. Velký potenciál vidím i v umělé inteligenci, která by mohla být lidem hodně nápomocná,“ dodal.

Podle svých slov je u něj v první řadě nejdůležitější lidský faktor a komunikace se skutečným člověk, který dá zpětnou vazbu. „Někteří moji známí si ťukali na čelo, jelikož nemohli pochopit, proč měním povolání deseti nejlépe placených procent lidí na světě za pomoc migrantům. Já jsem kdysi přemýšlel také tak, ale když jsem si uvědomil, než já budu milionář, že ti, kteří potřebují pomoc hned už budou třeba dávno mrtví, přehodnotil jsem. Za mě není nad dobrý pocit, že jste někom pomohli v nouzi. Žádné peníze světa vám tento pocit nenahradí,“ dodává dobrovolník. „Věřím proto, že až budu jednou na konci života a bilancovat, že se nebudu muset za sebe stydět,“ uzavřel dobrovolník.