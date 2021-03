„Místa byla vybrána ve spolupráci s občany, kteří projevili o úklid zájem. Poděkování patří proto i občanské iniciativě Kladno-Dubí, která se s organizací připojuje k této akci. Děkujeme, že při akci Ukliďme Kladno respektujete veškerá vládní opatření proti šíření koronaviru. Jelikož v lesích v okolí Kladna pokračuje kácení, z bezpečnostních důvodů nikdy nevstupujte do lesa, kde probíhá těžba,“ upozornila mluvčí kladenské radnice Lenka Růžková.

Takzvané "Pytlomaty" budou na těchto místech:

• Dubí – na konci ul. V. Macáka

• Švermov – ul. Jiráskova X Jar. Seiferta (u kontejneru)

• 2x ul. Na Vyhaslém: cyklostezka (u vjezdu do lesa)

• ul. Štechova za Billou – hřiště Miners

• ul. CSA u zastávky „Žel. zast. město“ směr Rozdělov

• ul. Sportovců – u vstupu na Sletiště

• ul. Jateční – cyklostezka

• ul. Železničářů – cyklostezka - vstup do lesa

• ul. Wolkerova směr Kožova hora – křížení s cyklostezkou (u krížku)

• ul. Holandská X Norská

• ul. Ukrajinská 2594 – vstup do lesa

• ul. Pražská – u teplovodu (začátek panelové cesty)

• ul. Šulcova – vstup do lesa