Koordinátoři sbírky aktuálně v Troubě zbylé věci třídí a veřejnost může dle přiloženého seznamu přinášet i další věci z aktuálního seznamu. Galerie Trouba v Grandu bude otevřena až do pátku 4. března denně od 16 do 19 hodin. Podle koordinátorky Ivety Jelínkové by nyní v další fázi uvítali dary například v podobě sladkostí pro děti.

Jak potvrdila mluvčí Markéta Růtová, město Slaný už vytipovává prostory, kde budou první příchozí z Ukrajiny ubytováni. Pokoje poskytne například Hotel zimní stadion a město prověřuje i další vhodné nebytové prostory, kterými disponuje.

"Koordinátor pro ubytování vyřídil v pondělí asi 40 emailů se žádostmi. Na druhé straně nemůžeme suplovat práci ministerstva a Kraje, co se týká potřebných dokladů pro uprchlíky a další náležitosti. I tak budeme uprchlíkům nápomocni podle možností města. V další fázi budeme proto vyzývat i dobrovolníky, aby přispěli vybavením do bytů a nebo i sami nabídli své prostory, pokud mají například nevyužité místnosti ve svém rodinném domě. Veškeré požadavky budeme postupně aktualizovat na FB a webu města Slaný," dodala Růtová. Kvůli jazykové bariéře bude v další fázi zapotřebí následně i pomoc tlumočníků.

Seznam věcí, které je možné přinést:

• osobní hygieny (zubní pasta, kartáčky, mycí prostředky)

• prací prášky

• ložní prádlo

• stany, spacáky a teplé deky

• polštáře

• karimatky

• kojenecká výživa

• plenky pro děti i dospělé

• trvanlivé potraviny

• léky (analgetika, a protizánětlivé léky)

• gázové obvazy

• hydrogelové obvazy proti popáleninám

• zaškrcovadla

• infuzní sety

• elastická fixační bandáž, fixační dlahy a ortézy

Kontaktní mobilní číslo pro případné dotazy: 703 964 464

Prosíme, nenoste pokud možno hračky a oblečení. Nyní se jedná opravdu o věci pro nouzové přežití.

Za účelem koordinace všech aktivit město zřídilo speciální mailové adresy:

1) ubytovaniukrajina@meuslany.cz - pro všechny, kteří nabízí, nebo poptávají ubytování. Napište nám: kontakt na sebe, adresu ubytování, co konkrétně nabízíte a pro kolik osob je vaše ubytování vhodné, za jakých podmínek ubytování nabízíte, na jak dlouhou dobu.



2) dobrovolniciukrajina@meuslany.cz - pro ty, kteří se chtějí aktivně zapojit do pomoci. Hlásit se nám mohou lidé, kteří jsou ochotni zdarma poskytnout své služby např. rozvoz materiálu, překladatelské služby čj-ukr-čj, psychologické služby v Ukrajinštině, pomoc při stěhování, hlídání dětí…apod.



3) pomocukrajine@meuslany.cz - nenašli jste to, co jste hledali? Kontaktujte nás zde pro všeobecné dotazy.



4) Transparentní účet - dnes podepsána smlouva, zítra bude možné začít přispívat.



5) Stále je možné přispívat materiálně. V Galerii Trouba, MC Grand, Třebízského 161, otevírací doba je prozatím PO - PÁ: 16-19 hodin.