/FOTOGALERIE/ Z velké vody mají oprávněné obavy v Dolanech u Kladna, kde před jedenácti lety, 8. června 2013, vzala povodeň všechno, co jí stálo v cestě. Strhla most nad potokem a rozervala silnici. Od té doby jsou místní při deštích velmi ostražití.

Jak potvrdila starostka Dolan Jana Kováříková, nic nenechali náhodě ani tentokrát, kdy meteorologové předpovídají extrémní deště na celý víkend.

„Nechali jsme odpustit už i rybník, když byla hlášena výstraha, aby případná voda měla kam odtékat. Kvůli tomu, abychom byli co nejsoběstačnější, založili jsme u nás v obci vloni dokonce i sbor dobrovolných hasičů. Členů máme zatím pět a dnes se dokonce poprvé sešel i dětský hasičský kroužek, kam se přihlásilo hned sedm dětí," uvedla starostka Dolan Jana Kováříková.

Místní hasiči jsou velice aktivní, valnou většinu věcí si pořídili ze svých vlastních prostředků, koupili si i avii se stříkačkou. "Pro čerpání vody ze sklepů mají čtyři čerpadla, o velké, plovoucí, budeme žádat nyní na podzim prostřednictvím dotace. Mimo to máme připraveny i pytle s pískem, pily a další náčiní. V pohotovosti jsou nejen hasiči, ale i my všichni na obci,“ potvrdila ve čtvrtek odpoledne starostka.

Aby dolanští hasiči získali co nejvíce zkušeností, jezdí se školit jak k profesionálům do Kladna, tak do sousedních obcí. Obec pro své dobrovolníky zajistila prostory v objektu někdejší „bagetárny“ v centru vesnice a kancelář mají hasiči nedaleko na obecním úřadě. Naposledy fungoval podle místostarosty Jaroslava Pokorného v obci SDH zhruba v šedesátých letech minulého století, kdy posléze zanikl.