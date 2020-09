Jak potvrdila Andrea Syblíková, zástupkyně ředitele Domova pro seniory v ulici Františka Kloze v Kladně, zákaz návštěv se rozhodli zavést od čtvrtka 24. září. „Vzhledem k tomu, že jsme měli některé návštěvy zdaleka nasmlouvané na středu, ještě naposledy jsme je ve vyhrazených hodinách za seniory pustili, ale od čtvrtka to možné nebude,“ dodala.

ONLINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Senioři sice budou v nežádoucí izolaci, ale jiná možnost, jak se vyhnout infekci a ohrožení života, není. Jak Andrea Syblíková potvrzuje, že jejich zařízení se Covid-19 dosud úspěšně vyhýbalo. „Doufáme, že to tak i zůstane. Pro všechny případy máme, stejně jako jinde, vymezené místnosti pro karanténu a deset procent kapacity domova volné pro všechny případy,“ říká Syblíková.

„Kapacita kladenského domova je 133 klientů, přičemž aktuálně jich u nás žije 126, z toho 90 žen a zbytek jsou muži,“ dodala.

Stále totiž platí, že lidé důchodového věku jsou velmi ohroženou skupinou. To potvrzuje například i Štěpán Votoček, ředitel Nemocnice Slaný, kde jsou v těchto dnech hospitalizováni dva starší pacienti s velmi těžkým průběhem nemoci způsobené koronavirem.

A právě město Slaný a místní Penzion Na Sadech se v první jarní vlně covidu zapsal černým písmem. Infekci do zařízení prokazatelně zavlekli příbuzní, kteří se chovali neukázněně. Několik lidí se tehdy nakazilo a prodělalo těžkou formu nemoci. Jedna žena dokonce chorobě podlehla.

I z tohoto důvodu mají v penzionu částečný zákaz návštěv už druhý týden. „Na vývěsce je zákaz vyvěšený, ale ven chodit můžeme. Pokud se pohybujeme ve společných prostorách domu, musíme nosit roušky. Ruce si myjeme stále, dezinfekce je u vchodu,“ potvrzuje osmašedesátiletý obyvatel penzionu Jindřich Suchopárek.

Jeho slova upřesnila vedoucí penzionu Marcela Rezlerová: „Pokud je klient imobilní, snažíme se, aby k němu příbuzní mohli docházet a nebyl úplně sám. Ale vždy by to měla být, pokud možno, stejná osoba, která je zdravá. Zdravotní sestry poskytující domácí péči, také za klienty docházet mohou. V současné době jsme všichni stoprocentně zdraví a to bychom rádi i zachovali,“ dodala vedoucí Penzionu Na Sadech.

V Domově Kladno Švermov, který je v správě Středočeského kraje a pečují zde aktuálně o 212 klientů, zákaz návštěv nechystají, jen omezí jejich četnost. „Kvůli tomu, že jsme byli v karanténě od poloviny srpna do 11. září, kdy pozitivních a bez příznaků bylo celkem osm klientů, rozhodli jsme se, že již nebudeme lidi dál držet v izolaci, aby se jim nestýskalo a za přísných podmínek umožňujeme návštěvy ve středu a v neděli, vždy ve stanoveném dvouhodinovém rozmezí,“ vysvětluje ředitel domova Tomáš Abrhám.

Díky tomu, že ve švermovském zařízení je řada pokojů jednolůžkových a stále hezké počasí, přenos infekce příliš nehrozí a navíc mohou být senioři s návštěvou venku.