Situace je vážná, zatím se ale prý z ruky nevymkla, přestože nejméně jeden ředitel už koronavirem omarodil. „Jsem covid pozitivní, ale nemoc u mě proběhla bez příznaků, takže po posledním testování už v pondělí nastoupím do práce,“ potvrdil Tomáš Abrhám, ředitel Domova Kladno Švermov.

V karanténě jsou i další čtyři zaměstnanci z celkového počtu 107. Karanténu zde měli již v letních měsících, ale s chorobou se nakonec poprali. „Patříme k větším zařízením. Žije u nás celkem 213 klientů. Nikdo z nich naštěstí nemocný není,“ potvrdil v pátek Abrhám.

Škola v práci

Aby předešli absenci dalšího počtu zaměstnanců, zavedli ve Švermově dokonce i školu v práci. „Po domluvě s hygieniky jsme se dohodli, že je lépe, aby naše pracovnice měly své děti přímo na pracovišti, než aby je mísily s jinou komunitou. Školu využívají aktuálně čtyři děti,“ dodal ředitel.

I díky tomu nyní Švermovští nepotřebují výpomoc ze strany studentů či mediků. „Když by ale bylo potřeba, požádáme o zálohy. Doufám však, že to nedopadne jako na jaře, kdy k nám nastoupili budoucí záchranáři a pak už nepřišli, že se bojí. Podle mě by měli spíše uvažovat o tom, zda nezměnit obor,“ konstatoval Abrhám.

Personální výpomoc nepožadují zatím ani v kladenském Domově pro seniory v ulici Františka Kloze. Momentálně zde mají zákaz návštěv a nepřijímají ani nové klienty. Podle ředitele Miroslava Petráka si vystačí s vlastním personálem. „Pečujeme aktuálně o 125 klientů a máme 91 zaměstnanců. Všichni jsou naštěstí zdraví,“ potvrdil Petrák. Přesto pro vytvoření rezervy vznesli již požadavek na osm lidí. Velmi dobré zkušenosti mají při spolupráci se střední zdravotnickou školou a kladenskou fakultou biomedicíny. Celoročně pomáhají při práci s klienty také dobrovolníci. „Ty ale zatím oslovovat nebudeme. Skutečně bychom co nejméně chtěli, aby k nám přicházeli lidé zvenčí,“ objasnil ředitel.

Vlastními silami vše zvládají také v Domově se zvláštním režimem v Unhošti, společnosti Centrin. „Naši pracovníci jsou naprosto úžasní a jen se modlíme, aby to vydrželo. Platí u nás zákaz návštěv a další veškerá opatření, včetně pravidelné dezinfekce. Nové klienty přijímáme, pokud je situace rodiny naléhavá, ale vždy jen s čerstvým negativním testem na covid,“ sdělila ředitelka domova Helena Bednářová.

V Unhošťském zařízení pečují o 95 klientů, mají 52 pracovníků na HPP, 2 na zkrácený úvazek a 14 lidí na dohodu o provedení práce. „V tuto chvíli výpomoc nepotřebujeme, ale to se může každým dnem změnit,“ upozornila ředitelka. Kromě Centrinu, se na území města nacházejí ještě i další dva domovy důchodců.

O výpomoc zatím nežádají ani ve Slaném, kde je dočasně pověřený řízením Václav Váňa z domova v Uhlířských Janovicích. Na starosti má nyní navíc jak Domov Slaný, tak sousední Domov U Rybníčka v Žižicích. „Ve Slaném i Žižicích o klienty pečuje celkem 74 zaměstnanců. Pouze jediná pracovnice je nyní v karanténě,“ potvrdil Václav Váňa.

Ve Slaném je aktuálně padesát klientů, v Žižicích o jednoho méně. Služby zde rozepisují tak, aby se jednotliví pracovníci potkávali jen minimálně.

Již před časem zde raději zavedli zákaz návštěv a dosud se jim tento krok vyplatil. „Doufáme, že i nám se situací podaří udržet pod kontrolou,“ sdělil Váňa.