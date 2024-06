"S manželem jsme spolu byli 14 let. V pondělí odvezl ráno děti do školky a školy. Poté vyrazil směr Karlovy Vary. Obejmul mě, rozloučili jsme se a to bylo naposledy co jsme se viděli," popsala Jana poslední okamžiky, které strávila se svým milovaným manželem.

Kousek před Karlovými Vary měl Honza autonehodu. Za volantem se mu kvůli krevní sraženině zastavilo srdce. "Ze dne na den jsem zůstala na všechno sama. Dvě děti, dům, hypotéka," dodala Jana.

close info Zdroj: se souhlasem Jany Mozikové zoom_in Kolegové tragicky zesnulého Honzy založili pro jeho rodinu sbírku na portálu donio.cz.

Další osud rodiny, která v jednom okamžiku přišla o podstatný zdroj přijmů, nebyl Honzovým kolegům lhostejný a založili na portálu donio.cz sbírku.

Do sbírky můžete přispět ZDE.

"Honzův náhlý odchod mnoho z nás hluboce zasáhl, ale největší ztráta je to pro rodinu a jeho blízké. Zatímco my se musíme vypořádat se smutkem, jeho rodina kromě smutku musí vyřešit i materiální ztrátu, kterou si každý z nás umí představit," uvádí v představení sbírky.

Výtěžek se sbírky bude určen na pokrytí nákladů na bydlení tedy hypoteční úvěr, náklady na energie a na provoz domácnosti. Zároveň také pro aktivity dětí, jejich vzdělávání, rozvoj a potřeby.