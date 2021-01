S nápadem, který je prototypem ušitým na míru pro kladenskou nemocnici, přišel Tým Chance 4 Children. Jednou z jejich aktivit je právě projekt Dr. Klaun, potvrdila přímo na místě zakladatelka humanitární nevládní organizace C4C Markéta Frank.

Dětští pacienti, kteří musí trávit dlouhé týdny na lůžku v nemocnici, strádají v této době tím spíše, že za nimi nemohou docházet návštěvy. Dr. Klaun se o jejich obveselení stará celoročně. V době izolace je to ale téměř nemožné.

Iniciátoři projektu proto přišli s prima nápadem a rozhodli se děti ve čtvrtém patře potěšit alespoň zvenčí za oknem. A jak to klauni provedli? Když nesmějí do nemocnice dveřmi, zapůjčili si auto s plošinou a Dr. Klaun se nechal vynést do nejvyššího patra, kde se v pokoji za oknem shromáždily nemocné děti.

„Radost byla oboustranná a myslím, že to stálo za to. Tímto bychom chtěli poděkovat i panu Iljovi Haškovi ze Žiliny, který nám plošinu zapůjčil i všem, kteří se do projektu zapojili. Dětský úsměv za to stojí. Pokud bude zájem, potěšíme rádi dětské pacienty i v dalších nemocnicích,“ dodala Markéta Frank.