/VIDEO, FOTO/ Přátelé a kamarádi ze Dřetovic za finanční podpory obce uspořádali v sobotu 2. září odpoledne vzpomínkový rockový koncert na zavražděného Milana K. (62). Toho před rokem rokem v noci z 31. srpna na 1. září v jeho domě brutálně ubodal 42 ranami nožem devatenáctiletý Jakub D. ze sousední Stehelčevsi, kterému napomáhal stejně starý Filip Č. Z domu oběti si kumpáni odnesli několik desítek tisíc korun a další věci, o které se podělili. Policie vraha a jeho komplice dopadla za jediný měsíc. Soudce letos v dubnu oba poslal do vězení na 17,5 a 13 let. Odvolací soud následně oběma odsouzeným trest o něco snížil.

Vzpomínka v Dřetovicích. | Video: se souhlasem Stanislava Smékala

Na to, co se stalo, nedokážou lidé ve Dřetovicích i Stehelčevsi ani po roce zapomenout tím spíše, když milovník života, rockové hudby a motorek Milan se s dvojicí pachatelů přátelil, podobně jako s mnoha dalšími. Na koncert jich dorazilo přes tři sta.

„Milánek byl velmi hodný člověk a neznám v jeho okolí nikoho, kdo by ho neměl rád. Byl společenský, přátelský i důvěřivý a právě na to doplatil. Těšil se na dovolenou na Bali, kde měl přátele a byl tam už několikrát. V Dřetovicích bydlím osm let a znali jsme se celou dobu. V hospodě jsme společně hrávali karty. Milana je velká škoda. Na takové lidi se nezapomíná,“ řekl spolupořadatel vzpomínkové akce Václav Kučera.

Za brutální loupežnou vraždu muže ve Stehelčevsi snížil odvolací soud tresty

A podobně na zavražděného vzpomíná i Milanův vrstevník Jiří Kolařík. „Znali jsme se odmala, byl to takový můj mustr. Pro mě výborný kluk, kterého jsem měl obrovsky rád. Znal jsem i jeho vraha, chodil mezi nás do hospody. Jevil se mi původně jako normální mladík, který i mně padl do oka, ale jak se postupně i s tím svým kumpánem zapletli s drogami, jejich chování se velmi změnilo. Milan je oba hostil. Byl rád s mladými lidmi a oni toho čím dál více využívali. Věděli, že je při penězích. Ale že provedou něco tak hrozného, to by nikdo nečekal,“ potvrzuje Jiří Kolařík z Dřetovic.

Rockový koncert, na který dorazili i motorkáři, byl plný vzpomínek na společné zážitky. Nechyběly Milanovy fotografie a na pódiu se postupně vystřídaly jeho oblíbené kapely jako Stranger Things, Alocation, E.O. S. a Purplemania. „Jsme velice rádi, že se vzpomínková akce vydařila a díky tomu, že návštěvníci věnovali do Milanova akvária i dobrovolné vstupné, bylo možné uhradit honoráře kapelám. I na tom je vidět, jak ho lidé měli rádi. V tradici budeme pokračovat. Na příště už ponese akce název Milanfest. Na to, co se vloni stalo se nesmí zapomenout,“ sdělil zeť zavražděného Jindřich Struž, který společně s manželkou Michaelou obrací na nejvyšší soud.

Byl jsem hyena, řekl u soudu muž obžalovaný z loupežné vraždy ve Stehelčevsi

„Jako rodina nemůžeme souhlasit s výší trestu. Náš právní zástupce už podal dovolání k Nejvyššímu soudu do Brna, aby případ znovu otevřeli. Z našeho pohledu je rozsudek směšný. Vrahovi byl snížen trest na 16 let a tomu druhému, který po celou dobu činu přihlížel a nezakročil, z původních 13 let na pět, kdy bylo rozhodnuto, že se v jeho případě jednalo o loupež a omezení osobní svobody,“ uzavřel Jindřich Struž.